„Rozkoukáváme se, zjišťujeme, jaká jsou vlastně opatření, jak bude fungovat provoz bazénu. Zatím to vypadá, že by to mohlo být v pořádku,“ věří jednatel a zkušený hráč KVP Přerov Petr Přikryl.

Co se týče startu soutěží, vše závisí na diskuzích v rámci svazu.

„Soutěže se musí úplně překopat, ten systém bude úplně jiný. Možná by se mohlo hrát na konci února, nebo na začátku března. Nikdo ale neví, jak to s covidem bude vypadat. Čekáme, jsme v nejistotě. I tréninky, co máme v prosinci, jsou takové rozehřívací. Pokud vše půjde dobře, tak pravá příprava začne v lednu,“ vysvětlil Petr Přikryl.

„My doufáme, že se to odehraje nejen na úrovni mužů, ale také v žákovských soutěžích. Po delší pauze jsme přihlásili tým mladších žáků, intenzivně jsme s nimi pracovali. Děti mají nadšení a chuť je jich spousta. Ale pořád je tam ta nejistota,“ přiznal Přikryl.

Amatérským sportem v Česku aktuálně rezonuje možnost testování také mládežnických sportovců. Tak, aby mohli opět hrát své soutěže.

„Nemyslím si, že by teď někdo investoval prostředky do nějakého testování. To nemá vůbec smysl. Budeme vyčkávat, jak to bude dál,“ má jasno Petr Přikryl, který zároveň zastává funkci předsedy sekce rozvoje mládeže Českého svazu vodního póla.

Reprezentace se v Přerově nepřipravuje

Pozastaveny jsou momentálně také evropské mezinárodní soutěže. Kvalifikace na mistrovství Evropy juniorů se měla uskutečnit v květnu. Také reprezentace, která v rámci mládeže má hlavní středisko přípravy právě v Přerově, čeká, jak se situace vyvine. Národní týmy zatím netrénují.

Když už nic jiného, přerovský klub tak alespoň může těšit říjnový triumf v zatím jediné oficiální soutěži sezony.

„Je to malá satisfakce. Byla to sice vynikající příprava a hráli jsme velmi dobře, teď jsme ale bohužel dva měsíce nebyli ve vodě a začínáme vlastně od znova,“ pokrčil závěrem rameny Petr Přikryl.