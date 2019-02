Za podpory města Přerova a Olomouckého kraje vyvrcholil v neděli 27. ledna 2019 finálovým závodem již 24. ročník Zimního poháru města Přerova v halové lukostřelbě.

Lukostřelci SK Přerov uspěli i na 24. Zimním poháru města Přerova. | Foto: archiv oddílu

Zimní pohár je dlouhodobá soutěž, která slouží závodníkům všech kategorií jako kvalitní příprava pro nadcházející mistrovství republiky.

Hojně je navštěvován zejména moravskými kluby z Opavy, Olomouce, Prostějova, Vsetína Kroměříže a Brna, nicméně v poslední době stále častěji dojíždějí i lukostřelci ze vzdálenějších míst ČR. Výjimkou tak nejsou ani účastníci z Prahy nebo Plzně.

Každý lukostřelec má možnost zúčastnit se pěti závodů, přičemž do celkového pořadí se započítávají tři nejlepší výsledky. Další podmínkou je i účast ve finále.

V nejpočetněji obsazené kategorii reflexní luk obhájil mezi muži loňské vítězství reprezentant České republiky Michal Hlahůlek z Prostějova. Druhý skončil Karel Pejčoch z Brna a třetí byl Dušan Slimařík z Olomouce. Přerovský zástupce Jiří Prášil skončil na celkovém osmém místě.

V kategorii žen brala první místo Gabriela Studená z Prostějova a za ní skončily dvě zástupkyně domácího oddílu.

Druhá Marta Prášilová a třetí Markéta Drechslerová. V kategorii seniorů zvítězil Daniel Šrámek ze Vsetína, druhý byl Miroslav Grohmann z Přerova a třetí Jiří Hetman z Prostějova. Na pěkném pátém místě se umístil další domácí závodník Jaroslav Malošík.

V kategorii holých luků zvítězil mezi muži Pavel Kučera z Olomouce. Mezi ženami byla nejlepší Ludmila Bartošová z Opavy a mezi žáky Daniel Lakva z Olomouce.

V kategorii kladkových luků zvítězil Osvald Celman z Prahy.



DAŘILO SE PŘEROVSKÉ MLÁDEŽI

Zimní pohár je však již tradičně zaměřen i na žákovské kategorie. V nich o své úspěchy bojovala i řada přerovských lukostřelců.

První ve svých kategoriích skončili: Vincent Prášil – žáci do 10 let, Libuše Ondrušková – žákyně do 10 let a David Blaťák – starší žáci.

Druhá místa brali Magdalena Bucherová – kadetky a Jan Spáčil – starší žáci.

Třetí skončili Andrea Zbořilová – žákyně do 10 let, Barbora Hronková – kadetky, Denisa Jiskrová – starší žákyně, Martin Úrubek – mladší žáci a Tereza Jiskrová – mladší žákyně.

Těsně pod stupni vítězů zůstaly Markéta Nohejlová – kadetky a Nikol Kalinová – mladší žákyně.

Během závěrečného vyhlašování byl již tradičně předán pohár pro Osobnost zimního poháru. Letos ho neobdržel jednotlivec, ale kolektiv. Jedná se o kolektiv rodičů závodníků, kteří bez ohledu na svůj volný čas dlouhodobě podporují a pomáhají s organizací závodů a dalších akcí oddílu Lukostřelby Přerov.

Zimním pohárem však halová část sezóny nekončí. Už o víkendu ve dnech 9. a 10. února proběhne v nedalekém Kostelci na Hané Mistrovství ČR žactva, kde bude mít přerovský oddíl pět zástupců v kategorii mladších žáků a dva zástupce ve starších žácích. Hned následující víkend proběhne v Humpolci Přebor ČR žactva do 10 let, kterého se za Přerov zúčastní 4 lukostřelci.



Autor: David Kalina