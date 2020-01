Pět závodů, příprava na nadcházející mistrovství republiky, účast českých reprezentantů a celkem 312 závodníků. To je tradiční Zimní pohár města Přerova v halové lukostřelbě, který má za sebou 25. ročník. V neděli 5. ledna se totiž v městské sportovní hale uskutečnilo finálové kolo, které mělo nejpočetnější zastoupení.

Ti nejlepší si z Přerova odvezli poháry, které převzali z rukou náměstka primátora města Přerova Michala Záchy, ředitele závodu Martina Buchera a vedoucího pořádajícího oddílu lukostřelby SK Přerov Davida Kaliny.

Dařilo se i Přerovanům

A některé medaile zůstaly doma. První ve svých kategoriích byla Eliška Rozkošná v žákyních do 8 let, starší žákyně Nela Zbořilová a mladší žák Vincent Prášil.

Druhé místo obsadili Miriam Dušková v žákyních do 8 let, Miroslav Grohmann v seniorech, Marta Prášilová v ženách a starší žák Martin Úrubek.

Třetí byli Meda Matějíčková v žákyních do 8 let, Hana Hronková v žákyních do 10 let, Soňa Spáčilová v ženách, starší žák David Blaťák, starší žákyně Nikol Krutilová, mladší žák Josef Spáčil a mladší žákyně Andrea Zbořilová.

Absolutním vítězem Herák

Každoročně je vyhlašován i absolutní vítěz, to je lukostřelec, který dosáhl nejvíce bodů bez ohledu na kategorii. Na úspěch loňského vítěze, reprezentanta České republiky Michala Hlahůlka z Prostějova, letos navázal juniorský reprezentant Jiří Herák z Opavy, který v součtu tří kol nastřílel 1674 bodů z celkově možných 1800.

VÝSLEDKY

Muži

1. Petr Prašivka (LO TJ Opava)

2. Stanislav Ondrušek (Lukostřelba Kroměříž)

3. Tomáš Prašivka (LO TJ Opava)

6. Jiří Prášil (SK Přerov)

Ženy

1. Eva Kuhejdová (Lukostřelba Ostrava)

2. Marta Prášilová

3. Soňa Spáčilová (obě SK Přerov)

Senioři

1. Daniel Šrámek (SK Vsetín)

2. Miroslav Grohmann (SK Přerov 1908)

3. Jiří Hetman (Lukostřelba Prostějov)

5. Jaroslav Malošík (SK Přerov)

Starší žáci

1. Stanislav Keder (LO TJ Opava)

2. Martin Úrubek

3. David Blaťák

4. Jan Spáčil (všichni SK Přerov)

Starší žákyně

1. Nela Zbořilová (SK Přerov)

2. Linda Lacová (LO TJ Opava)

3. Nikol Krutilová

4. Šárka Červenková (SK Přerov)

Mladší žáci

1. Vincent Prášil (SK Přerov)

2. Simon Kulička (LO TJ Opava)

3. Josef Spáčil (SK Přerov)

Mladší žákyně

1. Tea Večerková (LO TJ Opava)

2. Libuše Ondrušková (Lukostřelba Kroměříž)

3. Andrea Zbořilová (SK Přerov)

5. Nikol Kalinová

7. Jana Procházková

8. Renáta Holibková

9. Sára Dušková (všechny SK Přerov)

Žákyně do 10 let

1. Veronika Kolovratová (LO TJ Opava)

2. Štěpánka Fremlová (Lukostřelba Olomouc)

3. Hana Hronková

4. Kristýna Gajdošová

5. Anežka Matějíčková

6. Klára Skácelová (všechny SK Přerov)

Žákyně do 8 let

1. Eliška Rozkošná

2. Miriam Dušková

3. Meda Matějíčková (všechny SK Přerov)