Přerov láká zimní Geroye! Mrkněte na unikátní trať

Jako by se sportovní svět zase na chvíli vrátil do normálu. V době, kdy se amatérští sportovci schovávají na zapadlých venkovních hřištích, tajně se scházejí v tělocvičnách nebo prostě dle nařízení vlády běhají individuálně, může být pěkným únikem do normálu speciální překážková trať u přerovské tenisové haly.

Zimní výzva Geroy 2021 v Přerově | Foto: Deník / Ivan Němeček

Kdokoliv si zde naplno může užít a připomenout extrémní závod Geroy, který si nejen na Hané vybudoval renomé. Jedinečná zimní výzva z více než třiceti překážek je během pandemie unikátem. „Lidé by neměli jen sedět doma. Měli by se hýbat. Z toho vznikla tahle myšlenka. Nemůžu pořádat velké akce, ale můžu aspoň udělat něco pro ostatní. Mohou sem přijít kdykoliv, kolikrát chtějí," říká pořadatel Geroye a autor trati Alexandr Salachov. ZÁVOD V TÉTO DOBĚ? PROČ NE! Kdo má zájem, může navíc regulérně poměřit své síly s ostatními. V rámci zimní výzvy se závodníci mohou registrovat na webu www.geroy.cz. Od 19. února do 14. března mohou účastníci trénovat a neustále vylepšovat své nejlepší časy. „Velké finále bude 20. března, kdy vyhodnotíme deset nejlepších mužů a deset nejlepších žen. Pozveme je sem a rozdají si to o titul zimního Geroye a Geroyky," nastínil Alexandr Salachov. Vše pochopitelně za dodržování vládních opatření, na trati můžete běžet singl nebo s dostatečnými rozestupy. Také proto je o zimní výzvu velký zájem. Do Přerova se sjíždí lidé a rodiny z širokého okolí – ze Zlína, Otrokovic či Hranic. Snad největším nadšencem je ale Patrik Pospíšil. Ten k řece Bečvě dojíždí pravidelně až z Hodonína. „Je to výborný nápad. Jezdím sem moc rád. V době pandemie je to skvělý projekt, který určitě podpoří i moji kamarádi. Na Geroy jinak chodím a těším se každý rok," nastínil Pospíšil. Jeho cíl je jasný – velké březnové finále. „Byl jsem už v sobotu i v neděli. Teď si chci ještě jeden čas vylepšit, abych se umístil co nejlépe a do finále se dostal," prozradil tradiční účastník dalších OCR závodů, jako jsou Spartan či Gladiator Race. Momentální zimní trať v Přerově je ale i dle jeho slov unikátem. „Pandemie toho moc nedovoluje, jsou různé restrikce. Je to jedinečná možnost sem přijet a vyzkoušet si závodění," dodal Patrik Pospíšil. Tradiční zhruba hodinovou brutalitu sice nečekejte, na zajímavě poskládané trati se ale i ti nejrychlejší zdrží šest, sedm minut. A co Geroye čeká? Pneumatiky, prolézačky, plazení se rourou, hasičské zdi, žebříky a další nástrahy.