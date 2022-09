Královo Pole v posledním čtvrtfinále play-off extraligy potrápilo finalistu z Plzně, v roce 2015 získalo bronz a fanoušci házené se mohou těšit i na několik zahraničních posil.

Domácí si s prestižním soupeřem zahrají díky triumfu nad druholigovými Napajedly. Tým trenéra Lukačoviče již vstoupil také do 2. ligy. V Novém Jičíně deklasoval soupeře poměrem 40:20.

„Pro nás to bude velmi těžký zápas, ale zároveň to bereme jako další přípravu pro naši druholigovou soutěž. Samozřejmě, že se budeme snažit o co nejlepší výkon a bude dobré, když odejdeme z utkání s dobrým pocitem,“ uzavřel Lukačovič.

Vůbec první utkání s extraligovým soupeřem v novodobé historii SK Žeravice startuje ve středu 28. září v 18 hodin.