Letos ale další účast nepřidá, operace paty by mu to nejspíš ani nedovolila. Přípravu všech triatletů nyní navíc komplikuje mimořádný režim kvůli pandemii koronaviru. Dotýká se také železného muže z Přerova.

„Tak těžkou dobu pro sport jsem nezažil. Bude až na posledním místě spolu s kulturou a dalšími věcmi, které rodiny primárně k životu nepotřebují,“ zmínil 51letý triatlonista v obsáhlém rozhovoru.

Celá země se víceméně nachází v karanténě. Jak to vnímáte?

Je to zvláštní období. Byl jsem dva týdny v opravdové karanténě. Ještě když byla ta možnost, odletěl jsem totiž na soustředění na Kanárské ostrovy, kam létám už asi pětadvacet let. Jenomže v Evropě i u nás se pak zvýšil počet nakažených i strach z koronaviru a zpřísnila se opatření. Do té doby šli do karantény jen ti, co se vrátili z Itálie. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem musel honem domů. Kontaktoval jsem člověka, který se mi stará o letenky, když potřebuji na závody. Ten mě dokázal dostat do prvního možného letadla. To letělo v sobotu, já jsem tam přiletěl ve středu, takže jsem byl na soustředění dva a půl dne. Mezitím se zpřísnila opatření, bylo mi doporučeno, abych šel do čtrnáctidenní karantény.

Jak tedy probíhal váš přesun do domácí karantény?

Čekali jsme, že na letišti se něco bude dít. Byli tam dva lidé ve skafandrech, v ten moment to ještě vypadalo směšně. Nikde nebylo žádné upozornění, jen nám změřili teplotu, nikdo z nás ji neměl. Z Česka pak přicházely SMS přes operátora, že se máme hlásit na hygieně, nebo obvodnímu lékaři. Hned jsem pak mluvil se svým obvodním lékařem. Nic mi nebylo, řekl mi, že je na mém uvážení, jestli jít do karantény. Co kdybych to chytil někde na letišti nebo v letadle. Takže opravdu jsem do poslední soboty byl v karanténě.

Jak jste těch čtrnáct dní zvládal? Šlo to spojit i se sportováním?

Bylo to zajímavé. Neměl jsem televizi, byl jsem jen na internetu. Je to ale taková mentální i fyzická očista, protože moc jsem toho dělat nemohl. Protože mi ale nic nebylo, tak dvakrát nebo třikrát týdně ráno v pět hodin, když ještě nikdo nikde nebyl, jsem šel běhat. Do toho jsem se snažil cvičit střed těla, ale trénováním bych to nenazval. Bylo to takové udržovací. Musel jsem také upravit stravu, když není výdej, nemůže být ani příjem. Jinak jsem hodně četl, snažil se vnímat zprávy, ke kterým jsem se dostal přes internet.

Nová výzva: extrém v Himalájích

O soustředění jste tedy přišel. Jaká vůbec měla být vaše letošní sezona?

Měla být taková odpočinková. Jsem po operaci paty a achilovky. Za posledních čtrnáct dní jsem se z rychlé chůze alespoň přeonačil na pomalý běh. Není to nic extra, už ale vydržím i deset kilometrů v nějakém tempu. V momentě, kdy tohle opadne, chci k přípravě přidat i zbytek. Že bych se ale chystal na nějakou monstrózní akci, to ne. Letos žádná další Havaj. Chtěl jsem se ozdravit a pustit se do další sezony. Nebo třeba zjistit, že už ji nepotřebuji.

Když ne Havaj, tak na které závody jste se chtěl chystat?

Kamarád mi v lednu poslal odkaz na extrémní závod v Himalájích v Nepálu. Má být až v listopadu. To mě nakoplo. Měl jsem období demotivace. Nemohl jsem běhat, byla zima, ježdění na kole ve tmě už mě neuspokojovalo. Hledal jsem, proč bych měl dál závodit. Neměl jsem chuť už něco dokazovat sobě ani někomu jinému. Ale když jsem viděl obrázky tohoto závodu, tak mě to nadchlo, že jsem se na něj během pár minut přihlásil a zaplatil startovné. Teď očekávám, jestli se to uskuteční, nebo ne. Je to až sedmého listopadu, takže je relativně spousta času se na to přichystat.

Povídejte, co vás na Himalájích tak nadchlo?

Je tam limit sta závodníků. Možná to tolik ani nebude o závodění. Půjde spíš o vnímání té okolní přírody, bude to spojené spíš s poznáváním něčeho, kam se člověk jen tak běžně nedostane. Pro mě to bylo jako zjevení. Může to vypadat jako brutální závod, ale nemyslím si, že je to až tak. Plavání je ve výšce 800 metrů nad mořem, bude se plavat za tmy ve vodě asi patnáct stupňů Celsia. Na kole 180 kilometrů s převýšením 5500 metrů. Není doporučeno triatlonové kolo, dokonce doporučují horské gumy, silnice tam nejsou moc kvalitní, jede se tam pořád nahoru a dolů. Pro běh pořadatelé připravili tři možnosti, běží se tam a zpět. Buď s otočkou ve 4000 metrech, ve 3000 metrech, nebo ve 2000 metrech nad mořem. Kdo mě zná, tak asi umí odhadnout, kterou možnost jsem si vybral.

Samozřejmě, že tu nejtěžší…

Tu nejtěžší ve 4000 metrech. Podle popisu tam jsou úžasné výhledy na Annapurnu a celé himalájské pohoří. Pokud to stihnu za světla, tak osvícení sluncem může být krásné. V listopadu je tam údajně navíc nejtepleji. Ale jelikož se běží od 1500 do těch 4000 metrů a zpět, jde o vysokohorské podmínky, na které se běžně neumíme připravit. Mám ale možnost trénovat v Olomouci na fakultě tělesné kultury, kde je hypoxická komora, kde se dá imitovat výška až 3800 metrů nad mořem, což bohatě stačí. Tímto způsobem bych chtěl zahájit přípravu, abych tam nelekl jak ryba bez kyslíku. Je to výzva, musel bych použít nové tréninkové metody.

Bez plavání je to velký handicap

Na nějaký z tuzemských závodů jste si letos tedy nebrousil zuby?

Ne, na to jsem se nechystal. Na Moraviamanovi jsem možná někomu mohl odplavat štafetu nebo částečně odjet na kole. To ale taky padne. Osobně predikuji, že Moraviaman se v původním termínu stejně neuskuteční. Pokud bych se zúčastnil nějakého závodu, tak tady lokálního v Oseku nad Bečvou nebo Oceláckého triatlonu v Bohumíně. Loni na nultém ročníku se mi tam moc líbilo, ředitel mě pak požádal, jestli bych se nestal patronem závodu. To jsem rád přijal, je to pro mě čest, ale původně měl být Ocelácký triatlon v červnu, což neklapne. Náhradní termín je v září. Pokud se budu chystat a budu vědět, že budu závodit v Himalájích, určitě budu přichystaný.

Jak to vůbec aktuálně vypadá s triatlonovou sezonou i vzhledem k cestování globálně?

Spousta závodů po celém světě se odvolává. Pořadatelé většinou dávají tu možnost, že se můžeme přehlásit na září. Já jsem se ještě vloni přihlásil jen na Ironmana v Klagenfurtu, který je 7. července. Zatím jsem tu účast nezrušil, trošku očekávám, že to udělají oni sami za mě a nabídnou možnost, že bych to mohl absolvovat za rok. Jestli se ale bude závodit třeba od července, to netuším. Osobně si myslím, že snad ano. Problém ale asi bude s výkonností všech. Pokud se dokážeme připravit nějak na kole a na běhu, tak plavecké areály jsou všechny uzavřeny. Pokud triatlonista nemůže plavat, je to samozřejmě velký handicap. Ten ale budou mít všichni. Vím, že někteří zahájili plavání v rybnících a přírodních koupalištích. Já bych to vůbec nenazval tréninkem. Je to možná tak plavání v neoprénu spojené s otužováním.

Češi: nemožné pro nás neexistuje

Jak vy současnou situaci kolem pandemie osobně vnímáte?

Na jednu stranu mi to pomohlo zvolnit, mám i najednou dost energie a času, které můžu dát někam jinam. Člověk zjistí, že sport, který byl pro něj středobodem celého života a bytí, jde najednou stranou. Učí se žít bez toho. Je to doba, kdy možná část z nás přehodnocuje, jestli tomu sportu má ještě co dát. A co sport dává mně. Je to něco, na co člověk nebyl přichystán, přišlo to v podstatě ze dne na den. Pro individuální sporty je to ještě mnohem lépe skousnutelné. I proto, že jsme individualisté. Velká negativa to musí přinášet pro kolektivní sporty. Tam ty konotace jsou úplně jiné. V profesionálních a poloprofesionálních sportech to zanechá velké a negativní rýhy. Sponzorování bude výrazně obtížnější, protože firmy, které to dělaly, budou muset své finance přehodnocovat a obracet jinam. Peníze půjdou do sportu až úplně naposled. Také z veřejných financí bude potřeba opravit spoustu jiných věcí. Rodiče budou možná taky muset přehodnotit, jestli dají peníze svým dětem na příspěvky na sport. Obávám se, že kultura, sport a okrajové věci, které rodiny primárně k životu nepotřebují, se budou nějaký čas odkládat. Třeba to tak nebude, ale já jsem nikdy pro sport takto špatnou dobu nezažil.

Ať nejsme závěrem tolik negativní, zvedá se také vlna solidarity a pomoci. Také městská společnost Sportoviště Přerov pod vaším vedením pomáhá potřebným, je to tak?

To se mi na Češích líbí. Když to nejde z jedné strany, vymyslíme to z té druhé. Nemožné pro nás neexistuje. Pro spoustu lidí je to výzva, tak jsme to pojali i my. Máme odstavený zimní stadion, městskou halu i plavecký areál. Dámy z plaveckého areálu přišly na to, že mají doma stroje a umí šít. A teď už jsme dodali tři sta roušek pro různé domovy. Včera dalších sto pro LDN a teď mám v tašce padesát roušek pro domov důchodců v Kokorách. Sportoviště Přerov se snaží pomáhat, jak to jde, jsem za to rád. Když teď neumíme být užiteční tím, co normálně provozujeme, umíme být užiteční jiným směrem, kterým je to v tento moment nejvhodnější. Jsem na zaměstnance opravdu hrdý, že se k tomu takto postavili.