V minulém díle našeho seriálu o historii sportu jsme se věnovali úspěšnému období přerovského fotbalu. To skončilo se sezonou 1998/1999, kdy HFK Přerov sestoupil z druhé nejvyšší soutěže. Hokej po sestupu z 1. ligy také nezažíval nejlepší období. Sportovní dění v Přerově tak zachraňovaly na přelomu tisíciletí zlaté časy ženského basketbalu. Tedy spíše stříbrné.

SBC Hanácká kyselka Přerov v dobách největší slávy. | Foto: Archiv Nového Přerovska

O historicky první medaili pro přerovské ženy jsme se zmínili v úvodním díle seriálu. Po bronzu z roku 1995 se na další úspěch v nejvyšší soutěži čekalo čtyři roky. A pak to stálo za to. Tým převzal před sezonou 1998/1999 uznávaný trenér Jan Kozák s jasným cílem – konečně do Přerova dostat prvoligové play-off. Do perspektivního kádru kolem Dočkalové, Hlaváčkové, Stejskalové či Hradilové navíc vedení dokázalo přivést reprezentantku Martinu Bobrovskou nebo první cizinku v historii klubu, Chorvatku Danielu Bakičovou ze Záhřebu (očekávání však nenaplnila).