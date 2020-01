Šéf dřevohostického závodního týmu Offroadsport Miroslav Zapletal dojel do cíle letošní dakarské rally na konečném 16. místě mezi automobily. Závěrečnou dvanáctou etapu dokončili společně se slovenským navigátorem Markem Sýkorou taktéž na 16. pozici.

Šéf dřevohostického týmu Offroadsport Miroslav Zapletal se svým týmem v cíli rally Dakar 2020. | Foto: Offroadsport

„Musím opravdu hodně poděkovat našim třem mechanikům. Dnes do rána dělali převodovku, mákli si až na dno, měli práce a práce. Dojezd Dakaru věnujeme jim, protože je to jejich velká zásluha,“ řekl Miroslav Zapletal po dojezdu do cíle prostřednictvím videa na Facebooku.