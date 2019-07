Parádní pondělí prožili v All-England Clubu tenisté úzce spjatí s Olomouckým krajem. O velkou senzaci se postaral Jiří Veselý. Po zvládnuté kvalifikaci šokoval světovou pětku Alexandra Zvereva. Německému talentu povolil pouze zisk první sady.

Jiří Veselý | Foto: Deník / Miroslav Mazal

„Fantastický zápas od začátku do konce. V prvním setu to nevyšlo, ale celkově to byl ode mě neskutečný zápas,“ pochvaloval si Veselý bezprostředně po nečekaném triumfu v televizním rozhovoru.