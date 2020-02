„Chtěli jsme navázat na dvě předchozí výhry, což se nám podařilo jen částečně. I přesto jsme získali důležité body pro udržení si postupových nadějí do play-off,“ ohlížel se trenér KVP Přerov Radek Otáhal.

Dopolední utkání s Hradcem Králové mělo být jasnou záležitostí. A nejspíš by také bylo, kdyby domácí několikrát nevyhořeli v koncovce. Do čtvrté čtvrtiny se tak překvapivě vstupovalo za stavu 8:10. V závěrečném dějství ale favorit přeci jen skóre otočil na konečných 12:11 pro domácí.

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Hradec tam má spoustu mladých kluků, kteří hrají hodně plavavé pólo. Na to jsme se ale připravovali a překvapilo mě, že se to tahalo až do konce zápasu. Jednoznačnou příčinou je neproměňování šancí,“ hodnotil hrající kouč Přerova Jiří Otáhal.

Domácí navíc v úvodním duelu postrádali kapitána Kristiána Holibku. „Chyběl jenom ráno. Má mírné zranění, nechali jsme ho s Hradcem odpočívat, je poznat, když není na hřišti, je to rozdílový hráč,“ zmínil Jiří Otáhal.

TĚSNÁ BITVA S LÍDREM

Holibka už v podvečer naskočil do vyrovnaného duelu s lídrem nejvyšší soutěže. Kometa rozhodla podobně jako Přerov proti Hradci v závěru. A také konečné skóre bylo totožné – 11:12. Jen se z výhry radovali hosté.

„Rozhodovaly maličkosti. My jsme dopláceli hlavně na nedůslednost a chyby v obranné fázi, díky čemuž jsme dostali pár laciných gólů. K tomu se přidala neproměněná penalta a také promarněné přesilovky v závěru,“ řekl trenér Radek Otáhal.

Vyrovnaná bitva s letos nejlepším týmem základní části ale napovídá, že KVP opět může klidně bojovat o medaile. Jen musí z pátého místa proklouznout do první čtverky zaručující play-off a poté zvládnout těžký dvojzápas s druhou Slavií Praha a třetím Steppem Praha.

„Hrajeme doma, je to pro nás obrovská výhoda. Čekají nás dvě Prahy, se kterými jsme v dost oslabené sestavě venku odehráli dvě vyrovnaná utkání. Věřím, že tým se s tím popere a do play-off se dostaneme,“ řekl směrem ke klíčovým bojům Jiří Otáhal.

Závěrečné boje 1. ligy vodního póla mužů jsou na programu poslední únorový víkend. Přerov má na pátém místě stále velkou šanci na postup do play-off. O bod čtvrtou Olomouc totiž také čekají těžké boje s oběma elitními pražskými celky.

KVP Přerov – Slavia Hradec Králové 12:11 (3:3, 5:4, 0:3, 4:1)

Branky Přerova: Plvan 4, Frank 2, Janíček 2, Mazánik 1, Prachár 1, Přikryl 1, Chromčík 1.

KVP Přerov – Kometa Brno 11:12 (3:3, 2:3, 4:2, 2:4)

Branky Přerova: Holibka 3, Prachár 2, Mazánik 2, Frank 2, Jurčík 1, Přikryl 1.

Tabulka:

1. Kometa Brno 136:96 30 b.

2. Slavia Praha 135:102 25 b.

3. Stepp Praha 146:119 24 b.

4. Olomouc 142:125 19 b.

5. Přerov 146:137 18 b.

6. Strakonice 127:130 18 b.

7. Hradec Králové 119:165 6 b.

8. Plzeň 80:157 4 b.