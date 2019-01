Úspěšné tradice se mají dodržovat. Proto dojde už 11. února od 19.30 v prostějovském Městském divadle již k 18. ročníku vyhlášení ankety Sportovec Olomouckého kraje.

„Byli jsme prvním krajem, který sportovní anketu zavedl, a jsme rádi, že v tradici můžeme pokračovat,“ prohlásil na pondělní tiskové konferenci náměstek hejtmana Petr Vrána.

Anketu vyhlašuje Olomoucký kraj ve spolupráci se společností TK PLUS, kritérii pro účast jsou sportovní výkon dosažený v roce 2018 a příslušnost ke klubu registrovanému na území kraje.

Nominace hlavní kategorie nejlepší sportovec čítá 34 jmen. Vítězky posledních dvou ročníků Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou tentokrát zastupují Barbora Krejčíková a Karolína Muchová.

Může ovšem dojít k situaci, že si nejprestižnější cenu neodnese tenistka – ve hře jsou například prostějovský parašutista Jiří Gečnuk, který se stal absolutním mistrem světa, jeden z nejlepších obránců fotbalové ligy Václav Jemelka nebo juniorská světová jednička v šermu Jakub Jurka.

„Jedná se o anketu, takže výsledky nikdy nemohou být úplně objektivní, každý má trochu jiný vkus. Jména vítězů už známe, nemůžeme ale ani naznačovat,“ pousmál se Petr Chytil z TK PLUS s tím, že stejně jako loni si pro cenu přijdou tři nejlepší juniorští sportovci.

Oceněni budou kromě jednotlivců také týmy, a to v dospělé i juniorské kategorii. Opomenuti nebudou ani trenéři či handicapovaní. Zvláštními kategoriemi jsou pak Čestná cena a Cena Olomouckého kraje.

Nominace v kategorii NEJLEPŠÍ SPORTOVEC

Bordováčová Zuzana (Vem Camará Capoeira Olomouc), Bubíková Stanislava (SK Přerov - atletika), Červená-Bořutová Lenka (Fitness Ave Přerov - fitness), Červenka Matouš (Jachetní klub Olomouc - jachting), Čiklová Dominika (Dukla Olomouc - box), Domská Lucie (TJ Šumperk - atletika), Gečnuk Jiří (ASO Dukla Prostějov - parašutismus), Grohmann Miroslav (SK Přerov - lukostřelba), Hric Filip (SK UP Olomouc - kanoistika), Hurychová Markéta (DHK Zora Olomouc - házená), Indrák Jiří, Ottová Hana (TJ Sokol Tovačov - jachting), Janík Václav (Nutrend Racing Team - automobilismus), Jác Pavel (BC TDJ Prostějov - box), Jemelka Václav (SK Sigma Olomouc - fotbal), Jurka Jakub (TJ Dukla Olomouc - šerm kordem), Kamínková Petra (AK Olomouc - vytrvalostní běh), Klammert David (JUDO Klub Olomouc - judo), Klimešová Jarmila (TJ Šumperk - atletika), Konrád Branislav (HC Olomouc - hokej), Král Vojtěch (SK Severka Šumperk - orientační běh), Krejčíková Barbora (TK PRECHEZA Přerov - tenis), Kristek Václav (SK UP Olomouc - kanoistika), Lichovský Luděk (SKC PARDUS TUFO Prostějov - cyklistika), Mikoška Štěpán (AK Olomouc - atletika), Muchová Karolína (TK PRECHEZA Přerov - tenis), Novák Martin (AK Olomouc - atletika), Palyza Lukáš (BK Olomoucko - basketbal), Páleníček Jan (Fitness Ave Přerov - fitness, kulturistika), Sládečková Barbora (KSP Olomouc - ploutvové plavání), Slepica Karel (SK UP Olomouc - kanoistika), Slúková Hana (TJ Zlaté Hory - silový trojboj), Směšný Marek (Jacht klub Prostějov - jachting), Škaloud Ondřej (MGC Olomouc - dráhový golf), Trnka Petr (Trnka racing - automobilismus)