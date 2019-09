„Dva dny byly docela fajn, ale vítězství v turnaji není až tolik důležité. Já jsem spíš sledoval herní projev týmu. Jsem rád, že jsem viděl, jak se chovají hráčky, když jsou pod tlakem. Jakmile se vyhrává, tak se hraje jednoduše, ale ani jedna hráčka to nedokázala vzít na sebe, když byly pod tlakem. Budeme na tom muset hodně pracovat,“ ohlížel se trenér Olomouce Petr Zapletal, který na lavičce vystřídal legendárního Jiřího Teplého. Ten tým opustil kvůli zdravotním problémům.

Přes absenci jediné výhry byl s domácí přípravou spokojen i pořádající celek.

„Slibovali jsme si od toho, že odehrajeme tři zajímavá utkání, lidé se mohou přijít podívat před extraligou na volejbal. Chceme obnovit tradici mezinárodního turnaje,“ řekl hlavní kouč Přerova Radim Vlček.

Do Přerova zavítaly kromě hanáckých rivalů slovenský Pezinok a Stal Mielec z Polska.

„Pezinok teď udělal fúzi se Strabagem Bratislava, ve slovenské extralize bude aspirovat na titul. Polský Mielec hraje druhou nejvyšší soutěž, ale už zápas s Olomoucí ukázal, že kvalitu mají, fungují na profesionální úrovni. Takže myslím, že obsazení je slušné a bylo na co koukat,“ zmínil Vlček.

Vyrovnaná hanácká bitva

Vrcholem víkendového zápolení byl vzájemný duel Přerova s Olomoucí. Až překvapivě vyrovnaný zápas nakonec ovládly vysokoškolačky, kterým chyběla pouze zraněná nahrávačka Kubínová, poměrem 3:1.

„Nechci být sprostý, ale hráli jsme všichni špatně. Nevím proč, když v sobotu hrály holky oba zápasy dobře. Jestli to dneska podcenily,“ ptal se řečnicky trenér Olomouce Zapletal a pokračoval: „Nemělo by se to stávat. Všechny hráčky zahrály pod padesát procent svého maxima, co můžou hrát. Budu si muset s nimi ohledně toho promluvit,“ dodal.

To Radim Vlček byl na rozdíl od dvou předešlých výkonů svých svěřenkyň se závěrem turnaje spokojen.

„V prvních dvou zápasech jsme hodně střídali sestavu, což se asi projevilo na výsledku. S Olomoucí to byl naprosto vyrovnaný zápas s pěknou kulisou, mělo to atmosféru. Za mě velká spokojenost,“ pochvaloval si Vlček.

„Turnaj splnil, co jsme očekávali, ukázal věci, na kterých se musí pracovat, ale také to, že dokážeme hrát vyrovnanou partii s favoritem ligy. Jsem navíc rád, že všechny týmy odjížděly spokojené s organizací a průběhem,“ uzavřel Radim Vlček.

Výsledky volejbalového Zubr Cupu:

Olomouc – Mielec 3:0

Přerov – Pezinok 1:3

Pezinok – Olomouc 0:3

Přerov – Mielec 0:3

Mielec – Pezinok 3:0

Přerov – UP Olomouc 1:3

Konečné pořadí:

1. Olomouc

2. Mielec

3. Pezinok

4. Přerov

Sestava Olomouce: Kubínová, Dudová, Michalíková, Kazachenka, Burbelyuk, Z. Látalová, Hendrichová, Bezhandolská, Trnková, Orvošová, Kulová, Stavinohová. Trenér: Petr Zapletal.

Sestava Přerova: Semerádová, Kukučová, Ruseková, Šádková, Kuželová, Davisová, Oestreichová, Řihošková, Zatloukalová, Tinklová, Vaňková, Burešová, Kotlabová. Trenér: Radim Vlček.