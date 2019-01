Přerov – Jubilejní desátý ročník Zubr Cupu, volejbalového turnaje žen pro extraligové týmy, se uskutečnil v pátek a v sobotu v hale SK Přerov. Nejlepší formu před začátkem soutěže ze čtveřice týmů Slavia Praha, Ostrava, Frýdek-Místek a PVK Precheza předvedl domácí výběr Leopolda Tůmy, který vyhrál pět utkání a stal se šampionem turnaje.

Přerovské volejbalistky | Foto: DENÍK/David Klein

„Bohužel jsem do Přerova přišel pozdě a všechny turnaje už byly obsazené. Například v tom samém termínu, co hrajeme my, je turnaj v Praze, takže téměř všechny mančafty jsou tam. My jsme alespoň posbírali, co se dalo, a máme takový menší turnaj čtyř týmů. Na přípravu to je ale určitě dobré," pověděl kouč.

V pátek byla na programu základní skupina, kde se utkal každý s každým ve třech setech. Přerov si poradil se všemi soupeři a pokaždé zvítězil 2:1.

Na druhý den se hrálo o umístění už na tři vítězné sety. V semifinále se první Přerovský volejbalový klub utkal se čtvrtou Ostravou, vyhrál 3:1 a postoupil do finále, stejně jako Frýdek-Místek, jenž si poradil se Slavií hladce 3:0.

V souboji o první místo Přerov úvodní dva sety vyhrál 25:23 a 25:16, ale ve třetím přišlo zaváhání. V následující sadě však získal o pět bodů víc a mohl se tak radovat z prvenství v domácím turnaji.

V souboji o bronz pak Slavia Praha zdolala Ostravu až v tiebreaku 15:13.

„Mančafty jsou vyrovnané. Je vidět, že to je začátek sezony, protože hra je taková hodně syrová se spoustou nevynucených chyb. V naší hře jsou ještě velké výkyvy. Jeden set hrajeme výborně, uděláme sedm bloků, a v zápětí ve druhém nezablokujeme vůbec nic. Je před námi ještě hodně práce, aby se do toho děvčata dostala. Věřím tomu, že to bude lepší," konstatoval trenér Přerova Leopold Tůma.

„S vítězstvím jsme pochopitelně spokojeni, ale je to všechno ještě předčasné. Jedná se o určitý náznak, že by to nemuselo být špatné," dodal k turnaji.

Diváci, kterých přišla opravdu jen hrstka, mohli vidět na liberu novou akvizici, a to Natálii Radivojevičovou. „Je to mladá dvacetiletá hráčka z druholigových Palkovic. V poli na tom není špatně, ale na příjmu si ještě moc nevěří, protože pro ni jsou ty údery daleko těžší. Snaží se, je pohyblivá, ale sem tam to není ještě úplně přesné, jak bychom si představovali. Věříme ale, že z ní něco bude, má talent," představil novou tvář týmu Peter Birčák, asistent trenéra.

Mimo hru je naopak na delší dobu ze zdravotních důvodů blokařka Lea Murčinková a na Zubr Cupu nehrála ani kapitánka Dita Gáliková, která měla horečky.

V plném stavu má kouč Leopold Tůma k dispozici deset hráček. Jestli se však ukáže, že zdravotní komplikace Murčinkové budou vážnější, bude muset hledat náhradu.

„Pokud se Lea nevrátí, i když všichni doufáme, že ano, tak už máme pro jistotu rozjednanou jednu blokařku, tu bych ale raději ještě nechtěl jmenovat. Je to zkušená hráčka, která tady kdysi působila. Byla už s námi i párkrát na tréninku. V této chvíli si nemůžeme moc vybírat, protože jako trenér jsem přišel do Přerova pozdě, a když jsem nějaké hráčky oslovil, tak už byly podepsané," vysvětluje.

Navíc i ekonomická situace je prý o něco odlišnější, než tomu bylo v předešlých letech. „Finanční situace je trochu jiná, než byla za trenéra Sirvoně, který si mohl dovolit utrácet a výsledky neměl žádné," dodal Tůma.

Posledním herním testem před začátkem extraligy (18. října, pozn. red.) bude ve čtvrtek 11. října domácí přípravné utkání s týmem KP Brno, které začíná v 18 hodin v hale SK Přerov.