V Přerově byl dlouho k vidění vyrovnaný zahajovací set, v němž jen jednou výrazněji odskočily hostující favoritky (12:15).

Domácí volejbalistky ale nesložily zbraně, postupně se dotahovaly a v koncovce se dokonce dostaly do vedení (22:21). Poslední čtyři body a výhra 25:22 však patřily Olomouci.

Osud druhého setu se rozhodl prakticky hned na jeho začátku. Přerovanky se trápily na příjmu a pestrá hra hostů slavila úspěch. Domácí kouč se snažil střídáním změnit výsledek, ale moc to nepomohlo. Povedený blok hostů ukončil tuto část velmi záhy - 14:25.

Naopak napínavou podívanou přineslo třetí dějství. V úvodu za stavu 2:0 rozhodčí nejprve připsali bod domácím a po změně verdiktu dostal vehementně protestující trenér Přerova Vlček žlutou kartu.

Rozhodujícím momentem byla pětibodová šňůra Olomouce ze stavu 11:8 na 11:13.

Přerovské hráčky však nadále bojovaly a držely naději na úspěch. V těsném závěru při mečbolech oba týmy servírovaly do autu, po tom z ruky přerovské Kotlabové bylo dobojováno - 23:25 a 0:3.

„Dnes to byl z naší strany docela špatný výkon. Utrápené vítězství, neplnili jsme taktické pokyny, které jsme si řekli před zápasem. Vždycky nám spíše pomohl soupeř. Do dalších zápasů se z toho musíme poučit a jít do toho dle domluvených taktických pokynů,“ neskrýval se alibisticky za hladké třísetové vítězství šéf olomoucké lavičky Petr Zapletal.

„Od nás to byl pěkný zápas. Lidi na nás můžou být pyšní, protože jsme bojovali. Hráli jsme pěkný volejbal. Bohužel dva sety 22:25 a 23:25, možná máme strach. Na druhé straně soupeř má kvalitu, i když nehrál v nejsilnější sestavě. Měla to být jasná záležitost, a to určitě nebyla. I trenér Olomouce uznal, že jsme je potrápili. To je důkaz, že se neflákáme, trénujeme, byť v omezeném počtu. Věříme tomu, že při té poctivé práci brzy vyhrajeme,“ chválil naopak trochu paradoxně trenér poraženého celku Radim Vlček.

Další ligové utkání čeká Olomoučanky už ve čtvrtek 8. října. V předehrávce 14. ligového kola se od 18 hodin představí v Brně na palubovce Králova Pole.

Volejbal Přerov - VK UP Olomouc 0:3 (-22, -14, -23)

Rozhodčí: Možnár, Trumpeš. Čas: 75 minut. Diváků: 80.

Přerov: Kotlabová, Dlouhá, Diatková, Polášková, Boudová, Zatloukalová, libero A. Kulová. Střídaly: Semerádová, Plešingrová, Köhlerová.

Olomouc: Gogičová, Nová, Kofieová, Pilepičová, Schlegelová, Madsenová, libero D. Kulová. Střídaly: Valková, Stümpelová.