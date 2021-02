„Je to dost šílené. Byly jsme hodně překvapené, když jsme se o tom dozvěděly,“ přiznává blokařka Washington State University Magdaléna Jehlářová.

Její tým spadá pod kvalitní konferenci Pac-12 a volejbal zde byl nakonec zařazen mezi středně rizikové sporty, co se šíření koronaviru týče. To paradoxně znamená méně časté testování a právě nutnost nošení roušek i během zápasů a tréninků.

„Jsme jediným sportem v naší konferenci. Ze začátku nám trvalo vážně dlouho, než jsme si na to zvykly. Člověk si to fakt musí vyzkoušet na tréninku, aby se pak na zápase nezadýchal víc, než je zvyklý,“ popisuje Jehlářová.

Nabízí se otázka – opravdu tohle všechny hráčky striktně dodržují? „Celkem dost. Naše týmová doktorka fakt dává i na tréninku pozor, abychom to všechny měly správně nasazené a nikdo se opravdu nenakazil. Ve hře se to taky dodržuje, na to musí dohlížet rozhodčí,“ vysvětluje odchovankyně Přerova.

Nadzvednout roušku, nádech a výdech

No jo, jenže rouška je přeci jen kus látky přes obličej. A při vrcholovém sportu je zkrátka těžké, aby zůstávala neustále na svém místě.

„Na druhou stranu to platí jen v mezihrách, při hře se samozřejmě stane, že když několikrát vyskočíme, tak nám to sjede pod úroveň nosu. Nebo po delších rozehrách musíme roušku nadzvednout a normálně se nadechnout, jinak bychom to asi nepřežily,“ přiznává Magdaléna Jehlářová.

„Jsme ale rády, že můžeme hrát. Lepší s rouškami než vůbec,“ dodává.

Loni se Jehlářová stala nejlepším nováčkem napříč Spojenými státy. Dle předsezonních prognóz trenérů by se letos měla stát nejužitečnější hráčkou konference. „To ale nic neznamená,“ říká skromně 21letá volejbalistka.

Do Ameriky se vrátila na odložený restart nejvyšší divize NCAA po Novém roce. Formát soutěže je z pochopitelných důvodů letos jiný než obvykle. Týmy v rámci konference nehrají každý s každým doma a venku. Absolvují jedenáct dvojzápasů s každým z dvanáctičlenné konference.

„Šlo o to, abychom cestovali o něco méně a zamezilo se kontaktu s vysokým množstvím lidí,“ říká jedna z českých volejbalistek v NCAA.

V letošní sezoně by chtěla s Pumami zopakovat postup do závěrečného turnaje o titul. Ten letos bude místo 64 celků hrát 48 nejlepších týmů v USA.

„Doufám, že postoupíme. Některé týmy se rozhodly letos nehrát, proto počet snížili, aby konkurence byla pořád kvalitní. Chceme se dostat aspoň mezi šestnáct nejlepších týmů,“ uzavřela Magdaléna Jehlářová.

Tak snad jí v tom ani rouška nezabrání. Zatím to vypadá slibně. Ve středu byla Přerovanka vyhlášena defenzivní hráčkou týdne.