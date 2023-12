V roli mírného outsidera odjížděly přerovské volejbalistky na palubovku Šternberku. Domácí celek se však potýkal s marodkou a čekal se vyrovnaný zápas. Tři body si nakonec ze čtvrteční předehrávky 16. kola extraligy žen odvezly zubřice, které tak v tabulce přeskočily právě sokolky a zároveň i Olomouc!

Takto se přerovské volejbalistky radovaly z domácí výhry nad Šternberkem. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Dnes musí u nás převládat spokojenost z vítězství za tři body. Soupeř na to, že má nemocné hráčky, dřel, makal, neměl co ztratit,“ hodnotil přerovský trenér Radim Vlček.

„Dnešní zápas se nám bohužel nepovedl tak, jak bychom si představovali. Nechceme se vymlouvat, ale i z důvodu marodky, některé hráčky hrály pod antibiotiky a nastoupily bez tréninku rovnou do zápasu. I tak jsme dokázali vzdorovat,“ prozradil kouč Šternberku Miroslav Jehlář.

Domácí uhráli jen druhý set

Po vyrovnaném úvodu získal domácí Sokol při servisu nahrávačky Kurerové vedení 15:10, což vypadalo pro domácí celek nadějně. Hosté poslali na hřiště Hůskovou místo Lazárkové a dokázali snížit na rozdíl dvou bodů. Šternberk stále držel vedení, vedl ještě 19:16 a 23:21, ale závěr patřil hostující Kovačičové, která nejprve smečí srovnala a pak dvěma přímými body z podání zajistila Přerovu vedení v duelu.

Ve druhém dějství Sokol po celý jeho průběh mírně vedl. Srovnáno bylo za stavu 13:13 a 21:21, závěr tentokrát domácí celek zvládl, když se prosadila v útoku Cohenová, která pak přidala bod z podání, a setbol následně proměnila polská hráčka Klodová.

Stále mimo play-off. Olomoucké volejbalistky padly s Libercem

Ve třetí části Přerov hned v jejím úvodu díky bodům Kohoutové, Vajdové a Kovačičové utekl domácím a získal náskok šesti bodů (9:3). Tuto výhodu si pak hostující celek udržoval až do koncovky setu, kterou zvládl a po vítězství 25:18 získal vedení 2:1.

Ve čtvrtém setu byl průběh vyrovnanější, domácí hráčky bojovaly, ale chyběly body Deptuchové. Kapitánka Weidenthalerová se snažila tým burcovat, ale Přerov získal vedení 12:8 a byť se domácí tým ještě jednou dostal na tři body (15:18), tak si hosté již nenechali vítězství vzít a po zisku čtvrtého setu vybojovali celý zápas.

„My jsme obrátili první set, myslím si, že jsme ale pak hrubě podcenili ten druhý. Třetí set byl v naší režii a v podstatě tak, jak se vyvíjel ten třetí, tak i ten čtvrtý jsme pak už měli pod kontrolou. Takže vítězství pro nás zasloužené, ale klobouk dolů před domácími holkami, odehrát to v sedmi lidech na téhle úrovni, tak jim k tomu výkonu také gratuluji,“ řekl po utkání Radim Vlček.

„Nebyl to ten zápas, co hráváme - agresivita na útoku nebyla v takové míře, aby se nám dařilo uhrávat úplně všechno. Snad se z toho do příštího týdne dostaneme a nemocné hráčky se dostanou do tréninku. Gratulujeme soupeři,“ řekl Miroslav Jehlář.

Ve čtvrtek 14. prosince čeká Přerovanky domácí boj s vedoucím Prostějovem. Šternberk chce o den dříve uspět na palubovce beznadějně posledního Frýdku-Místku.

VIDEO: Takto se přerovské volejbalistky radovaly z domácí výhry nad Šternberkem:

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

TJ Sokol Šternberk - Volejbal Přerov 3:1 (- 23, 23, -18, -20)

Rozhodčí: Slezák, Ištvanech. Čas: 110 minut. Diváci: 110.

Šternberk: Kurerová, Deptuchová, Laskowská, Kłodová, Weidenthalerová, Cohenová, libero: Vyjídáková. Trenér: Jehlář.

Přerov: Lazárková, McClellanová, Tinklová, Vajdová, Kohoutová, Kovačičová, libero Kulová. Střídaly: Hůsková, Martincová, Oborná, Oujezdská. Trenér: Vlček.