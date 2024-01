Vlček nebyl spokojen s očekávanou zkušenou slovenskou posilou Alexandrou Vajdovou a překvapivě ani s chorvatskou univerzálkou Isabelou Kovačičovou, která odehrála kvalitní loňskou sezonu.

Isabela KovačičováZdroj: Deník/Jan Pořízek„Chtěli jsme týmu dát nějaký impuls. Výsledky nebyly takové, jaké bychom si představovali, byť jsme neodehráli špatné zápasy. Ty důležité jsme však neuhrávali. Cítil jsem, že to chce změnu, s jmenovanými hráčkami jsme se po vzájemné dohodě rozloučili,“ potvrdil Vlček.

Volejbalistky Přerova proti TJ Sokol Frýdek-Místek (3:1). Alexandra VajdováZdroj: Deník/Jan PořízekSlovenka s Chorvatkou sice byly po Kateřině Kohoutové druhou a třetí nejčastěji bodující hráčkou Zubřic, přerovští trenéři si však od obou slibovali lepší statistiky.

„Byly to holky, které nebyly z Česka, měly nějaké podmínky, a proto se od nich očekával největší bodový přísun. V daný moment nám nepřinášely to, co jsme od nich očekávali,“ přiznal Radim Vlček.

V USA zářily

Náhrady klub už poněkolikáté ulovil za mořem. K americké blokařce Alicii McClellanové se tak s příchodem nového roku připojují univerzálka Kaitlynn Biassouová a další blokařka Melody Paigeová.

„Rozhodil jsem sítě se skauty, s nimiž spolupracujeme už asi dva roky. Jsou to mladé holky, které teď skončily univerzitu, budou se chtít se ukázat,“ řekl k příletu Američanek Radim Vlček.

„Z ekonomického hlediska je největší zátěží poplatek za transfer, na druhou stranu budou mít nižší platy než holky, které odchází. Tím se to vynuluje a klub přijdou dokonce i levněji,“ doplnil.

Obě hráčky sbíraly individuální ocenění, patřily mezi nejlepší volejbalistky v rámci svých konferencí NCAA a bouraly rekordy svých univerzitních týmů. Melody Paigeová na Cambell University v Severní Karolíně a Kaitlynn Biassouová v Novém Mexiku.

„Slibujeme si od nich, že přitvrdí naši hru hlavně ze zadních pozic. Také zvýší konkurenci, hráli jsme doteď na dvě blokařky. Kaitlynn by nám měla přitvrdit hlavně v dohrávkách na pozici univerzálky,“ věří Radim Vlček.

Přílet do mrazivého a zcela nového prostředí, zkušenosti jen s americkým volejbalem, celková aklimatizace. Příchod zámořských hráček je pochopitelně i krokem do neznáma.

„Vždy je to riziko. Nejsme na takové úrovni, abychom mohli létat do Ameriky a dlouhodobě hráčky sledovat. Teď je tady budeme mít nějaké tři měsíce do konce sezony. Můžeme na nich pracovat, podívat se na ně. Mají kvalitu, ale jde o přechod do Evropy, těch neznámých je tam spousta. Vše řešíme,“ řekl Vlček.

Poprvé mimo USA

Obě Američanky už společně bydlí v bytě v Přerově, který jim poskytl klub. A obě už se těší na první profesionální angažmá.

„Jsem nadšená, že můžu hrát s novými holkami, poznat zdejší volejbalovou kulturu a získat zkušenost hrát profesionálně a zjistit, jak odlišné to je oproti hraní ve Spojených státech,“ říká 23letá blokařka Paigeová, rodačka z Panorama City v Kalifornii.

Stejně stará univerzálka Biassouová se narodila v Alabamě a ještě na střední škole v nevadském městě Reno zářila ve volejbale i basketbalu.

„Poprvé jsem mimo svou zem a jsem nadšená, že tady můžu být. Chci poděkovat za tuhle příležitost. Jsem připravená pracovat, přiletěla jsem přímo z rozehrané sezony, takže se těším na tu v Česku,“ usmívá se Kaitlynn.