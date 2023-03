Prohrou 0:3 s Prostějovem, který stále bojuje o druhé místo tabulky a má ve svém středu několik reprezentantek, se volejbalistky Přerova rozloučily s domácími fanoušky v sezoně 2022/23.

Volejbal Přerov - VK Prostějov závěr sezony 2022/23 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Soupeř nás předčil servisem a přihrávkou. To se pak odrazilo na výsledku. Jsem rád, že jsme to nezabalili, bojovali, ale soupeř byl dnes jednoduše lepší,“ řekl k utkání Radim Vlček, kterému kvůli zranění chybělo libero Adriana Kulová, Karina Lazárková se zase zranila během zápasu.

Zubřice zakončí ročník na předposledním devátém místě tabulky, což znamená záchranu, nikoliv však pokračování v podobě play-off.

„Chtěli jsme víc, nebudeme si nic nalhávat. Na druhou stranu se to posunulo. Lidé chodí, před rokem jsme měli nula bodů, teď jich máme osmnáct. A hráli jsme spoustu vyrovnaných zápasů, ze kterých jsme jich měli mít víc,“ říká Radim Vlček.

Přerovanky odehrály prakticky celou sezonu s jedinou nahrávačkou, kapitánkou Michaelou Zatloukalovou. Tým spoléhal na zahraniční posily v čele s univerzálkou Isabelou Kovačičovou. Bulharská smečařka Atanasovová své působení v Přerově během sezony ukončila.

„Ukázalo se, že kádr byl dost úzký, což jde ke konci vidět. Tým je unavený, částečně bez motivace. Celou sezonu jsme uhráli na jednu nahrávačku a dvě blokařky. K tomu odchod Bulharky a nějaká zranění. Ostudu jsme určitě neudělali a doufám, že to posuneme,“ věří přerovský trenér.

Hanačky se jinak opíraly o mládí, které rozhodně nezklamalo a sbíralo cenné zkušenosti do dalších sezon.

„Pokud by se nám to zase povedlo posunout o osmnáct bodů, už by to mělo na play-off stačit. Sháníme prostředky na to, abychom měli širší kádr a byli více konkurenceschopní. Je fajn, že se tam dnes objevila spousta mladých holek. Ale když chcete být na špičce extraligy, potřebujete zkušenosti,“ uzavřel Radim Vlček.

Prostějov si zahraje o titul

Prostějovanky připustily komplikace pouze ve třetím setu, jinak s přehledem ukončily sérii tří porážek v řadě.

„Jsme rády, že jsme konečně vyhrály za tři body a doufám, že nás to nastartuje. Soupeř měl problém s příjmem. My jsme toho využily, že jsme tlačily servisem, až tak moc jsme ho nekazily a měly jsme ho celkem tvrdý, takže asi proto jsme vyhrály,“ myslí si prostějovská kapitánka Simona Bajusz.

„Jsem rád, že jsme to po několika porážkách zvládli za tři body. Je pravda, že domácím se tolik nedařilo na podání a tím nám to naše vítězství ulehčili,“ dodal trenér Miroslav Čada.

V závěrečném kole Přerovanky zajíždí na palubovku Frýdku-Místku. Prostějov doma hostí Šelmy Brno a v případě prohry Králova Pole v Olomouci může ještě pomýšlet na druhou příčku.

