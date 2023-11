První set ovládli hosté poměrem 25:23, ten druhý už ale patřil Přerovankám (25:21). Klíčová byla třetí sada, Zubřice v ní smazaly tři setboly soupeře a samy měly na ruce vedení 2:1. Zkušenější Brňanky však vyhrály 27:25.

Zklamání si domácí hráčky přenesly do čtvrtého dějství, kdy už dotahovaly marně a padly 23:25. „Mrzí to moc. Byly to vyrovnané sety, rozhodovalo se v koncovkách. Škoda posledního, dotáhli jsme to výborně, nevyšlo to,“ hodnotila blokařka Kateřina Kohoutová.

„Musím říct, že to z naší strany nebyl špatný zápas. Bojovaly jsme, což nám v některých zápasech chybělo. Kápéčko dnes bohužel víc ubránilo a uhrálo rozhodující balony,“ dodala.

Do zápasu s mistrem šly Přerovanky s cílem vyhrát. A nejen proto, že Královo Pole zatím v sezoně nepředvádělo přesvědčivé výkony.

„Chceme porazit každého. Tak snad příště.