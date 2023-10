Jak vyrovnaný by mohl být nový ročník volejbalové UNIQA extraligy žen, ukázalo hned sobotní úvodní kolo soutěže. Jediným týmem, který nebodoval, je totiž Přerov, kterému však nechybělo mnoho a na domácí palubovce získal body od velkého favorita z Liberce.

Volejbalistky Přerova v extraligové premiéře s Libercem | Foto: Volejbal Přerov

Zubřice v prvním setu neproměnily pět setbolů, místo vedení 1:0 tak padly 31:33. „Jednou jsme tam dokonce měli balon bez bloku, stačilo ho sklepnout a první set by byl náš. My to pošleme do šestimetrového autu. Setboly jsme si odvraceli sami,“ mrzelo přerovského trenéra Radima Vlčka.

Výborný výkon pak Přerovanky předvedly ve druhém setu, který ovládly poměrem 25:17. „Čekali jsme, že to bude těžké už od prvního setu, kdy Lazárková vytáhla perfektní servis a vyrovnala první sadu. Druhý set hrál Přerov výborně,“ uznal liberecký kouč Libor Gálík, bývalý trenér Zubřic.

Ve třetí sadě dominoval Liberec, dalšího dramatu se asi dvoustovka diváků v přerovské hale dočkala ve čtvrtém dějství. „Opět jsme soupeře dostali pod tlak, získali setbol, ale za stavu 24:23 dáme servis do půlky saka. Když už taková chyba přijde, musí to stát za to,“ pokrčil Radim Vlček rameny.

Tři velezkušené posily i odchod trenéra. Zubřice chtějí být silnější

Přerovanky ve čtvrtém setu padly 26:28 a celkově 1:3 na sety, herně však nezklamaly, volejbalová premiéra nejvyšší ženské soutěže navíc nabídla výbornou podívanou.

„Před zápasem na nás byl kurz asi deset. Tohle rozhodně nebyl boj jasného favorita s totálním outsiderem. Ale jde vidět, že na některých věcech ještě musíme pracovat. Pevně věřím, že nás neuspokojí, že to byl pro lidi pěkný volejbal. Pořád se sbírají body do tabulky,“ uzavřel Radim Vlček.

Volejbal Přerov – VK Dukla Liberec 1:3 (-31, 17, -14, -26)

Nejvíce bodů: Vajdová 17, Lazárková 12, Kohoutová a Kovačičová 10 – N. Kvapilová 27, Herdová 17, Vyklická 13.

Rozhodčí: Slezák, Trumpeš. Diváci: 195.

Přerov: Vajdová, Kohoutová, Zatloukalová, Kovačičová, McClellanová, Tinklová, libero Kulová. Střídaly: Horská, Oujezdská, Lazárková, Šrámková, Hůsková. Trenér: Vlček.

Liberec: Herdová, K. Kvapilová, N. Kvapilová, Formánková, Vyklická, Hardyová, libero Démar. Střídaly: Dvořáková, Šulcová, Pragerová. Trenér: Gálík.