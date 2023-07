V říjnu jí bude 37 let, je tedy jasné, že v jinak mladém celku Přerova kromě utvoření dvojice s druhou nahrávačkou Michaelou Zatloukalovou bude plnit také roli mentorky. Za „Zubřice“ si zahrála už v ročníku 2019/20, kdy se vracela po mateřské dovolené, naposledy působila v Olomouci.

„Fanoušci se mohou v nové sezoně těšit na posily, některé z nich už v našem klubu působily. Bližší informace nechám na trenérovi a přineseme je během srpna,“ nechtěl být zatím příliš konkrétní předseda Volejbalu Přerov Ondřej Friedl.

Kateřina Kohoutová se z Dukly Liberec vrací do PřerovaZdroj: Deník/Jan Pořízek

Tinklová nicméně vskutku nebude jedinou zkušenou a vracející se posilou „Zubřic“. Zpět na Hanou má z Liberce namířeno také 31letá blokařka Kateřina Kohoutová, která do Dukly zamířila v roce 2017 právě z Přerova a v roce 2021 tak mohla slavit mistrovský titul.

Třetí výraznou akvizicí bude pro Přerov 33letá slovenská reprezentantka Alexandra Vajdová. Ta naposledy působila v maďarské extralize, zkušenosti má ze zahraničních soutěží ve Francii, Švédsku, Finsku, Belgii, Bosně a Hercegovině, zahrála si dokonce i na Filipínách. Před odchodem do Maďarska působila ve VKP Bratislava.

Trenér Vlček zůstává. Bez asistenta

Trenér Radim Vlček navíc může kromě blokařky Michaely Dlouhé, která má namířeno na univerzitu v USA, počítat s prakticky kompletním kádrem z minulé sezony. V srpnu se mají tedy v Přerově Vlčkovi hlásit Chorvatka Kovačičová i Američanka McClellanová.

Zůstává i sám Radim Vlček, přestože v kuloárech se v posledních týdnech vyrojily informace o jeho možném konci v přerovském klubu.

„O tom jsme opravdu neuvažovali. Radim Vlček je i sportovním manažerem a co je podstatné, výrazně pomáhá se získáváním finančních prostředků pro klub. Byl bych hloupý, kdybych se takového člověka zbavoval,“ řekl ke spekulacím Ondřej Friedl.

Naopak Vlčkův asistent posledních sezon Jan Moravčík v klubu končí. Dle informací Deníku se stane novým asistentem trenéra v mistrovském KP Brno.

„Honza Moravčík dostal nabídku, kterou neakceptoval. My určitě nebudeme nikomu bránit ve štěstí a pokud se chce realizovat ve větším klubu, nestojíme v cestě. Rozešli jsme se v dobrém, dál se budeme setkávat,“ řekl Friedl.

„Určitě bychom s ním dál rádi spolupracovali, ale jsme limitováni rozpočtem na platy trenérů,“ dodal.

Asistent trenéra Vlčka Jan Moravčík v Přerově končí.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Vyšší ambice

Na papíře by tak přerovský tým měl vypadat výrazně kvalitněji než v předešlé sezoně. A možná nejkvalitněji za poslední roky.

„Osobně mám ambice vyšší. Vstupovat do sezony s tím, že se uspokojíme se zachováním extraligy, by bylo špatně a nebylo by to dostatečně motivační. Tento klub dosáhl historicky nejlépe čtvrtého místa. Proč se nepokusit to zlepšit,“ uzavírá Ondřej Friedl.

