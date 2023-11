/FOTOGALERIE/ Extraligové volejbalistky Přerova si ve čtvrtek připsaly druhou výhru sezony. Ve veledůležitém utkání na domácí palubovce porazily Frýdek-Místek 3:1 a v tabulce jim patří sedmé místo, dva body za Olomoucí a Ostravou.

Volejbalistky Přerova proti TJ Sokol Frýdek-Místek (3:1). | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Věděli jsme, že to dnes bude velmi důležité utkání. Po vítězství za tři body panuje velká spokojenost,“ konečně mohl zůstat pozitivní přerovský kouč Radim Vlček.

Frýdecko-místecký celek na úvod extraligy překvapil výhrou nad mistrovským Královým Polem, od té doby ale neuhrál ani set. To se mu sice v Přerově podařilo, třetí sada byla však jedinou, kdy domácí hráčky zaznamenaly menší výpadek.

„Třetí set nám nevyšel, přestali jsme hrát naši hru. Holky nakonec pochopily, že nesmíme spěchat a musíme hrát to, co chceme my. V podstatě všechny ty sety vítězné jsme měli celou dobu pod kontrolou,“ řekl Vlček.

Frýdek se opíral o výkon cizinek – francouzské smečařky s německým pasem Joyce Agbolossou a bulharské univerzálky Raliny Doškové. Na liberu nastoupila po mateřské pauze Denisa Kulová, došlo tedy na sesterský souboj s vítězným koncem pro přerovskou Adrianu.

Volejbalové sesterské duo Denisa Kulová (vlevo) a Adriana KulováZdroj: Deník/Jan Pořízek

„Cením si toho, že jsme to po nepovedeném třetím setu zvládly. Fanoušci opět geniální a jsem ráda, že jsme jim nakonec doma dopřáli vítězství za tři body,“ usmívala se nahrávačka Přerova Michaela Zatloukalová.

Podporu výborných fanoušků budou Zubřice potřebovat opět už v sobotu, kdy do klubových barev nově vymalované městské sportovní haly zavítá úřadující šampion – KP Brno. Hrát se bude od 17 hodin.

„Z výhry máme dobrý pocit, teď už zpátky do práce,“ uzavřel trenér Radim Vlček.

Volejbal Přerov – TJ Sokol Frýdek-Místek 3:1 (18, 18, -16, 17)

Nejvíce bodů: Vajdová 16, Tinklová 15, Kohoutová 15 – Agbolossou 15, Došková 14, Petrová 11. Rozhodčí: Trumpeš, Slezák. Diváci: 380.

Přerov: Vajdová, Kohoutová, Tinklová, Lazárková, McClellanová, Zatloukalová, libera A. Kulová, Horská. Střídaly: Oujezdská, Hůsková, K. Šrámková, Köhlerová. Trenér: Vlček.

Frýdek-Místek: Agbolossou, Krejčí, Došková, Böhmová, Strušková, Dvořáčková, libero D. Kulová. Střídaly: Petrová, Michalčíková, Motalová, D. Šrámková. Trenérka: Dedková.