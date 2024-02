Po dvou setech to vypadalo, že vše proběhne dle papírových předpokladů a účastník Final Four Českého poháru žen z Ostravy stejně jako před dvěma týdny v Přerově a stejně jako pokaždé od sezony 2019/20 vyhraje za tři body. Jenže chyba lávky. Zubřice otočily z 0:2 na 3:2 a mohly slavit skalp Ostravanek po takřka pěti letech!

Volejbal Přerov představil americké posily - Melody Paigeovou a Kaitlynn Biassouovou. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Pro nás je to povzbuzení a doufám, že nás to nakopne, protože my body potřebujeme sbírat, abychom dosáhli na play-off,“ řekl přerovský trenér Radim Vlček. Jeho tým se posunul zpět do elitní osmičky.

Od třetího setu začaly Přerovanky předvádět skvělý volejbal, dařilo se Tinklové na nahrávce i nové útočné zbrani ze Spojených států Kaitlynn Biassouové, výborný výkon předvedla i zkušená blokařka Kateřina Kohoutová.

To byly rány! Americká posila nadchla Přerov: Chci být agresivnější, překvapila

„Otočit z 0:2 na 3:2 je super, na druhou stranu to byl od nás hrozně špatný začátek, byť jsme dotahovali první set. Druhý set jsme byli nad domácími, ale zase nás v koncovce zradila hlava. Třetí set byl jasný a ve čtvrtém se to štěstí v koncovce obrátilo k nám,“ řekl Radim Vlček.

V tie-breaku se vedení přelévalo ze strany na stranu. Nakonec i zde byl šťastnější Přerov. „Myslím si, že kdo udělal méně chyb v tie-breaku, tak vyhrál. Byli jsme to my,“ dodal kouč Zubřic.

„Po dvou relativně dobře odehraných setech jsme, myslím si zbytečně, soupeře podcenily, povolily jsme na servisu, soupeř se rozehrál a hrál výborně hlavně středem. My jsme na to nebyly schopné reagovat, a to ani na síti, ani v poli,“ hodnotila pro Český volejbal Sandra Skřivanová, kapitánka Ostravy a bývalá univerzálka Přerova.

Po pauze, kterou do kalendáře extraligy žen vnese Final Four Českého poháru, se Zubřice představí v sobotu 17. února od 18 hodin na domácí palubovce proti Frýdku-Místku.

Zubřice přivedly dvě nové Američanky! Oporám řekly sbohem

TJ Ostrava – Volejbal Přerov 2:3 (23, 21, -16, -23, -12)

Nejvíce bodů: Kojdová 21, Mikelová 16, Skřivanová 15 – Biassouová 22, Kohoutová 21, Lazárková 11. Rozhodčí: Olt, Ostranský. Čas: 124 minut. Diváci: 250.

Ostrava: Mikelová, Hadáčková, Jakuškina, Kojdová, Jedličková, Skřivanová, libero Slavíková. Střídaly: Jasečková, Kašparová, Bauerová, Chládková. Trenér: Pommer

Přerov: Zatloukalová, Lazárková, Kohoutová, Biassouová, Hůsková, McClellanová, libero Kulová. Střídaly: Tinklová, Martincová, Paigeová. Trenér: Vlček.