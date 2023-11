Ani set neuhrály přerovské volejbalistky v Ostravě, přestože v úvodním dějství srdnatě odvracely setboly soupeře a ve druhé sadě vedly 15:11. Početný a hlasitý výjezd fanoušků, který se postaral o dobrou atmosféru i na venkovním utkání, žádný bod do extraligové tabulky slavit nemohl.

Výhru slavily volejbalistky Přerova jen proti Šternberku a Frýdku-Místku | Video: Deník/Ivan Němeček

„Už to začíná působit depresivně, když prostě všechna utkání prohráváme 0:3 v koncovkách,“ kroutila hlavou Michaela Zatloukalová.

V prvním setu si domácí vypracovali pět setbolů, čtyři z nich dokázaly zubřice odvrátit. Rozhodující poslední krok ale neudělaly a padly 23:25. V dalším průběhu uhrály 22 a 19 bodů.

„Když to celkově zhodnotím, jsme ve třetině soutěže, sedneme si s vedením, protože ten tým nenaplňuje očekávání,“ uznal trenér a zároveň sportovní manažer Volejbalu Přerov Radim Vlček.

Zubřice klesly na poslední desáté místo tabulky, přes slibné výkony dokázaly v devíti duelech zvítězit pouze dvakrát.

„Někdy předvádíme dobrý volejbal, to je hezké, ale dokud se bude hrát na body, a my máme pouze pět bodů z devíti utkání, což je málo, tak to musíme nějak řešit,“ řekl Radim Vlček pro web Českého volejbalového svazu.

Ve čtvrtek Přerovanky hostí od 17 hodin čtvrtý Olymp Praha a jestliže někde ukázaly svou sílu, je to na domácí palubovce.

TJ Ostrava – Volejbal Přerov 3:0 (23, 22, 19)

Nejvíce bodů: Skřivanová 19, Kojdová 12, Hadáčková 10 – Kovačičová 10, Kohoutová 9, Lazárková 9. Rozhodčí: Lenert, Peloušek. Diváci: 310

Ostrava: Mikelová, Hadáčková, Kašparová, Kojdová, Chládková, Skřivanová, libero Slavíková. Střídaly: Jakuškina, Jedličková, Jasečková. Trenér: Pommer.

Přerov: McClellanová, Zatloukalová, Vajdová, Kohoutová, Kovačičová, Tinklová, libero Kulová. Střídaly: Lazárková, Oujezdská, Hůsková, Hrudíková. Trenér: Vlček.