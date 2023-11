Městská sportovní hala bude celou sobotu patřit oslavám stoletého výročí volejbalu v Přerově. Celý den bude hlavně o sportu, večer však klub pro fanoušky i širokou veřejnost připravil taneční zábavu.

Volejbalistky Přerova porazily Šternberk | Video: Deník/Ivan Němeček

Na té by se dle ideálního scénáře měla slavit výhra extraligových žen nad Olomoucí po necelých osmi letech. Zlatý hřeb večera, utkání zubřic s vysokoškolačkami, je na programu od 16 hodin.

„Chceme navázat na výhru v Liberci. Případný úspěch by nás mohl dostat na sedmé místo tabulky, oslavy si chceme zpříjemnit vítězstvím,“ má jasno trenér Přerova Radim Vlček.

Hala bude pro veřejnost otevřena už od 10 hodin dopoledne, kdy se odehrají dva po sobě jdoucí zápasy krajského přeboru žen. Přerovské béčko v nich vyzve Litovel.

Celý den naopak uzavře večerní zábava s kapelou Los Playboys přímo v městské sportovní hale. Hudební produkce by měla začít přibližně v 19 hodin a vstupenky na ni bude možno zakoupit zvlášť kdykoliv během dne v hale za 120 korun, nebo společně se zvýhodněnou vstupenkou na extraligové utkání za 150 korun.

„Oslavíme výroční sta let volejbalu v Přerově v našich prostorách. Snažíme se udělat takový večerní program, aby se lidé pobavili, měli se čím občerstvit a společně s námi strávili čas po zápase. A to třeba i ti, co k nám ještě nezavítali, aby přišli poznat atmosféru v hale, která je podle mě momentálně nejlepší v republice,“ zve kouč Radim Vlček, zároveň sportovní manažer týmu.