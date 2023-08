Útok minimálně na čtvrtfinále. Tyto obrysy dostává cíl volejbalistek Přerova pro novou extraligovou sezonu 2023/24. Posílený tým trenéra Radima Vlčka se poprvé sešel ve středu a ve čtvrtek absolvoval první tréninkové dávky. V městské sportovní hale se sešel šestnáctičlenný kádr včetně tří zkušených posil.

Extraligové volejbalistky Přerova zahájily přípravu na novou sezonu | Video: Deník/Ivan Němeček

„Začali jsme 2. srpna týmovým sezením, které na mě zapůsobilo velmi pozitivně. Tým spolu byl hned od začátku a připadne mi, že holky si navzájem sedly. Další den jsme odstartovali přípravu a všichni máme od nové sezony očekávání, chceme to posunout o stupeň dál,“ hlásí hlavní kouč Vlček.

Tým opustila pouze blokařka Michaela Dlouhá, která aktuálně reprezentuje Českou republiku na univerziádě v Číně a poté zamíří studovat a hrát volejbal do Spojených států.

Výraznými posilami by pak měly být 36letá nahrávačka Veronika Tinklová, 31letá blokařka Kateřina Kohoutová a 33letá smečařka ze Slovenska Alexandra Vajdová.

„Za poslední tři roky je to poprvé, co se nám tým podařilo udržet a doplnit o zkušené hráčky na postech, na kterých jsme potřebovali. Z toho mám obrovskou radost,“ pochvaluje si Radim Vlček. „Není to ale tak, že přijdou tři nové hráčky a budeme výrazně lepší bez práce. Čeká nás tvrdá příprava a pak to bude o tom, jestli to dokážeme přetavit ve vítězství,“ upozornil.

Posílení trenérského štábu

Jeden odchod zaznamenal Volejbal Přerov v rámci realizačního týmu. Asistent trenéra Jan Moravčík zamířil k mistrovi do KP Brno.

„Tak to někdy ve sportu chodí. Nepotkali jsme se v podmínkách a pracovní náplni. Honzovi přeji, ať se mu v novém působišti daří. Přichází tam, kde jsem pracoval čtrnáct let. Vyzkouší si něco jiného, je to větší klub, přeji mu, ať se mu daří dál,“ vzkázal Radim Vlček.

Jeho pravou rukou tak nově bude 30letý Jan Licek. Bratr nejlepšího hráče mužské extraligy Martina Licka bude fungovat také u mládeže.

Už o víkendu se zubřice vrátí na kurt. V Kojetíně si zahrají turnaj, který na antukových kurtech (nebo v hale, dle počasí) startuje v sobotu v 9 hodin.

V rámci přípravy je čeká také sparing s Prostějovem, Olympem Praha, tradiční turnaj v Bezděkově či přátelská utkání s KP Brno a několika zahraničními soupeři ze Slovenska, Maďarska, Polska či Rakouska.

První extraligové utkání odehraje Přerov v sobotu 7. října doma proti Liberci. Předseda klubu Ondřej Friedl již dříve pro Deník uvedl, že by rád atakoval historicky nejlepší umístění zubřic, kterým je čtvrté místo.

„Neznám člověka, co nechce vyhrávat. Takže cílem je, abychom vyhráli co nejvíce zápasů, hráli dobrý volejbal a bavili lidi,“ uzavřel Radim Vlček.

Kádr v přípravě:



Nahrávačky: Michaela Zatloukalová, Veronika Tinklová, Adéla Martincová, Klára Dočkalová

Libera: Adriana Kulová, Kristýna Horská

Smečařky: Alexandra Vajdová, Aneta Hůsková, Klára Šrámková, Karin Lazárková, Lucie Oujezdská, Nikola Friedlová

Univerzálky: Isabela Kovačič, Aneta Köhlerová

Blokařky: Alicia McClellanová, Kateřina Kohoutová