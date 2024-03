/FOTO + VIDEO/ Ani na domácí palubovce neuhrály volejbalistky Přerova ve čtvrtfinále extraligy žen alespoň set. Velkému favoritovi z Brna vzdorovaly v úvodní sadě velmi statečně, až v koncovce padly 22:25. Pak už to ale ze strany Šelem byla rychlá jízda za druhým bodem v sérii.

Volejbalistky Přerova padly ve druhém čtvrtfinále extraligy žen s Šelmami Brno 0:3 | Video: Deník/Ivan Němeček

„První set byl výborný, škoda, že jsme v koncovce chybovali v servisech. To je ale prostě síla Šelem, proto vyhrávají zápas od zápasu. Umí to, ustojí to. My tomu v dalších setech podlehli,“ mrzelo přerovského trenéra Radima Vlčka.

Oba další sety Brno vyhrálo jasným poměrem 25:12. Domácí hráčky může mrzet celkem 15 chyb na podání.

„Můžu se rozčilovat, že jsme udělali tolik chyb na servisu, ale to asi hráčkám moc nepomůže. Mrzí mě, že místo, abychom podání aspoň zkusili nasolit, dáváme ho zadrženě a ještě zkazíme. Na tom je potřeba do budoucna zapracovat,“ uvědomuje si Radim Vlček.

Přerovanky předvedly sympatický a bojovný výkon. Na vítěze základní části to však zdaleka nestačilo.

„Neřekl bych, že jsme hráli úplně špatně, ale Šelmy hrály výborně. Dlouho jsem je neviděl takto hrát v poli. Jsem rád, že jsme je prvním setem vybičovali k tomu, aby hrály naplno. Pak se ukázal rozdíl mezi oběma týmy,“ uznal Radim Vlček.

Třetí utkání čtvrtfinále play-off a pravděpodobně poslední duel sezony odehrají zubřice v úterý od 19.30 v Brně. „Zkusíme hrát co nejlepší volejbal, každý takový zápas je škola hlavně pro mladé holky,“ řekl závěrem přerovský kouč.

Volejbal Přerov – VK Šelmy Brno 0:3 (-22, -12, -12)

Nejvíce bodů: Biassouová 9, Kohoutová 9 – Kelnárová 11, Silva 10. Rozhodčí: Trumpeš, Ostranský. Diváci: 312.

Přerov: Paigeová, Zatloukalová, Lazárková, Kohoutová, Biassouová, Tinklová, libero Kulová. Střídaly: Martincová, Hůsková, McClellanová, Oborná, Šrámková. Trenér: Vlček.

Brno: Kelnárová, Širůčková, Šmídová, Silva, Marková, Madsenová, libera Chevalierová, Píchalová. Střídaly: Benediktová, Mokrá. Trenér: Vlk.