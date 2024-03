V roli totálního outsidera budou přerovské volejbalistky vstupovat do extraligového čtvrtfinále s brněnskými Šelmami. Vítěz základní části hostí ve středu první zápas série hrané na tři vítězství, pro přerovské fanoušky, kteří se chystají na výjezd, však v hodně nepohodlný večerní čas.

Volejbal Přerov - TJ Sokol Šternberk - vítězný mečbol pro Přerov | Video: Deník/Ivan Němeček

Oba duely na palubovce Brňanek jsou na programu až od půl osmé večer. „Jsou to opravdu blbé časy, mrzí nás to kvůli fanouškům. Máme od nich ohlasy, že se z Přerova chystala spousta lidí na volejbal do Brna, ale časy utkání jim to zhatily,“ prozradil trenér Hanaček Radim Vlček.

Druhý duel v Přerově a pro přerovské fanoušky de facto vrchol aktuální sezony, se v městské sportovní hale uskuteční v sobotu od 17.30. „Pokud to má být poslední domácí zápas sezony, tak věříme, že před nabitou halou,“ zve Vlček Přerovany.

I hlavní kouč zubřic si uvědomuje, v jaké pozici jeho tým je. Sázkové kanceláře například na středu vypsaly na vítězství Přerova kurz 12.

„Šelmy ztratily v nadstavbě jen tři sety, ten jeden s námi. To nám může dát nějakou vizi či námět k tomu, abychom zkusili překvapit. Ale favorit je jasný. My se budeme snažit hlavně o to, abychom byli důstojným soupeřem,“ přiznal Radim Vlček.

To byly rány! Americká posila nadchla Přerov: Chci být agresivnější, překvapila

Poslední triumf zubřic nad Šelmami se datuje na 23. únor 2019, kdy Hanačky poté v památném čtvrtfinále potrápily ve vyrovnané sérii Prostějov.

Šelmy v závěrečné části extraligy neprohrály, mají devět výher v řadě a naposledy padly 20. ledna 1:3 s pražským Olympem.

„Ten zápas jsem samozřejmě viděl jako dalších asi šest. Ale každé utkání je jiné. Pokusíme se inspirovat a něco ze zápasu s Olympem okoukat. Ale stejně to bude k kvalitě na hřišti,“ dobře ví Vlček.

Oba týmy si na závěr základní části měly možnost střihnout v Přerově generálku. Co ukázala?

Zubřice si po třech letech zahrají play-off. Šelmám v generálce vzaly set

„Dá se od výkonu v prvním a druhém setu odpíchnout,“ věří přerovský kouč. „Šelmy sice nezačaly úplně v základní sestavě, ale nastoupily ve složení, ve kterém porazily šest týmů v extralize,“ upozornil Vlček. „My jsme v prvním setu hráli na hraně našich možností, riskovali servis a vycházelo to. Ve druhém jsme v tom jakžtakž pokračovali,“ tuší Vlček, že klíč k případnému úspěchu byl mohl být v dobrém riskovaném podání.