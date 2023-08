Nejpodstatnější je, že jsme udrželi extraligu ve všech kategoriích. Nejen v ženách, ale i v kadetkách, U18, juniorkách a U22. Po této stránce jsme splnili základní cíl. V další sezoně se ale chceme podívat výš.

V ženské extralize Přerov skončil předposlední. Předpokládám, že hlavně zde byly vyšší ambice.

V koutku duše možná ano. Museli jsme ale být realisté z prostého důvodu. Celou sezonu jsme hráli pouze s jednou nahrávačkou a nedovedu si vůbec představit, co by nastalo, pokud by se Míši Zatloukalové něco stalo. Byli jsme celkově limitováni šířkou kádru.

Už víme, že podobná situace v nové sezoně nehrozí, již jste avizoval příchod kvalitních posil. Tentokrát tedy potvrdíte, že cíle pro další ročník v extralize žen budou v horních patrech tabulky?

Osobně mám ambice vyšší. Vstupovat do sezony s tím, že se uspokojíme se zachováním extraligy, by bylo špatně a nebylo by to dostatečně motivační. Tento klub dosáhl historicky nejlépe čtvrtého místa. Proč se nepokusit to zlepšit. Bude to samozřejmě stát spoustu úsilí a půjde i o štěstí. Aby všechny hráčky byly po celou sezonu zdravé.

Během pauzy kuloáry prolétly zprávy o možném konci trenéra Radima Vlčka. Zakládaly se na pravdě?

Volejbalistky Přerova (v modrém) proti VK UP Olomouc (2:3). Radim VlčekZdroj: Deník/Jan Pořízek

O tom jsme my opravdu neuvažovali. Radim Vlček je i sportovním manažerem a co je podstatné, výrazně pomáhá se získáváním finančních prostředků pro klub. Byl bych hloupý, kdybych se takového člověka zbavoval. Když jsem v klubu neměl žádnou funkci, splynul jsem s davem a řekl spoustu kritických slov na jeho osobu. Poté, co jsem nahlédl do financování extraligy žen a zjistil, s čím musí pracovat on a s čím pracují ostatní kluby, je na smeknutí klobouku, že Přerov se v extralize udržel.

Nyní to ale vypadá, že se vám povedlo navýšit rozpočet na novou sezonu. Prozradíte jak?

Navýšit rozpočet se podařilo hlavně díky výsledkům jednání se zástupci města Přerova. Seznámil jsem je s aktuální situací v extralize žen, mám k dispozici informace o podpoře jednotlivých klubů ze strany měst. Bohužel, i tak jsme zatím stále na nejnižší úrovni, co se týče objemu finančních prostředků. Musím však ocenit vstřícnost města, hledáme cestu, jak to napravit.

Jaké jsou vaše argumenty? Jak se snažíte získávat pro klub prostředky?

Stále všem opakuji jednu velkou pravdu. V tomto městě je volejbal jediným týmovým extraligovým sportem s účastí v nejvyšší soutěži v České republice. A není to pouze v kategorii žen. Další naší myšlenkou, o které s partnery hovoříme, je, že mužským sportem číslo jedna je v Přerově hokej a ženskou jedničkou je volejbal. Tomu potom musí odpovídat i samotná podpora. Volejbal má ve městě historicky silné místo. Letos, pokud vím, slavíme sto let volejbalu v našem městě.

Mluvíte od podpoře ze strany města. Jak je to ale se sponzory z řad soukromých subjektů a firem?

Co se týče podpory ze strany firem, je to čím dál složitější. Skládá se z více menších částek. Hlavním partnerem zůstává společnost Precheza, novými významnými partnery se staly LUMA a DELI. Získat v této době finanční prostředky pro sport je náročné. Mým cílem je získat pro Volejbal Přerov stabilního partnera, mecenáše. Lvi Praha v mužské extralize mají pana Janečka, Prostějov v ženské pana Černoška. Tomuto sportu a celému městu by to prospělo.

Volejbalistky Přerova (v modrém) proti VK Dukla Liberec.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Start nové sezony se blíží. Na co chcete nalákat diváky do ochozů?

V nové sezoně se fanoušci můžou těšit v prvé řadě na značně posílený kádr žen v extralize. Očekáváme velmi zajímavá utkání. Na každém utkání bude i nadále velmi bohatá tombola, díky které se nám daří zvyšovat atraktivitu zápasů. Momentálně máme také zpracovanou vizualizaci prostor celé haly. Ty budou laděny do klubových barev modré a bílé. Řešíme nyní, jakým způsobem tuto záležitost realizovat. Pokud se to nepovede během této sezony, určitě tomu tak bude na začátku dalšího ročníku. Fanoušci si mohli všimnout, že během minulé sezony jsme otevřeli novou místnost, která zvýšila kapacitu bufetu a posezení pro naše příznivce. V rámci propagace volejbalu budeme opět budeme pořádat spoustu turnajů, některé z nich patří k největším v republice. Například Velká cena juniorek, Memoriál Jiřího Lakomého a opět se zhostíme pořadatelství finále extraligy kadetek U18.

Chtěl byste sám říct něco závěrem?

Celá sezona je vždy náročná a nikdy by se nemohla realizovat bez podpory všech partnerů, fanoušků a kvalitní práce všech trenérů. Za to jim patří obrovský dík.

