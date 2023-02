„Byl to zápas s parametry play-off. Jako by se nepotkal předposlední tým tabulky s favoritem soutěže. Mělo to kulisu, brutální drama, dlouhé výměny, sporné balony. Tohle nebyla nadstavba, ale play-off. A je škoda, že my tam nebudeme,“ pokrčil rameny trenér Hanaček Radim Vlček.