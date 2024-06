„Rozešli jsme se s tím, že pokud budeme mít ještě v kádru volno a ona nesežene v cizině angažmá, mohla by se vrátit. Ale obávám se, že teď už to nepůjde,“ naznačil Radim Vlček.

Další blokařka Melody Paigeová končí kvůli zdravotním problémům. „Ona chtěla pokračovat hodně. Ale bohužel to nejde kvůli jejímu zdravotnímu stavu. Nechci být specifický,“ řekl Vlček.

Asi nejvíce bude přerovské fanoušky mrzet odchod Kaitlynn Biassouové, která se ihned po svém příchodu do Přerova zařadila mezi nejlépe útočící hráčky extraligy a stala se tahounkou týmu.

„Měla taky zdravotní problémy. Nevím, jestli teď dává přednost zdraví, nebo chce hrát jinde. Komunikace s ní bohužel trošku zamrzla,“ přiznal Radim Vlček.

Nový tým nejen na hřišti

Zůstat by měly nahrávačka Michaela Zatloukalová, smečařky Aneta Hůsková, Klára Šrámková, libero Kristýna Horská, otazník visí nad smečařkou Karin Lazárkovou, univerzálkou Anetou Köhlerovou a nahrávačkou Veronikou Tinklovou. „S Tinky jsme nějak domluveni, ale určitě to nebude na bázi každodenního trénování, chce se víc věnovat rodině,“ naznačil Vlček.

Z týmu úspěšných juniorek tým kromě Šrámkové posílí další ze smečařek Soňa Hrudíková.

Jistý je příchod tří zahraničních hráček, Přerov přivítá Islanďanku, Finku, Kanaďanku a Američanku. „Kanadská hráčka se objeví na bloku, finská na smeči.

Hlavně od americké hráčky Kariny Mickelsonové si Radim Vlček slibuje velké věci. „Očekávám, že bude jednou z největších posil. Ukáže se až na hřišti. Zvládne jak přihrávající smečařku, tak i univerzálku,“ věří trenér.

Druhým jménem, které Radim Vlček prozradil, je dvacetiletá islandská univerzálka nebo smečařka Heba Sól Stefánsdóttirová.

Ani o české příchody nebude nouze. „Půjde o dva až tři návraty ze zahraničí. Například ze Spojených států. Přijít má i hráčka, kterou jsme před několika lety vytáhli do velkého volejbalu, prošla si Maďarskem, Slovenskem a vrací se zpět do Přerova. Průměrný věk týmu se bude pohybovat kolem 23 let,“ prozradil Vlček.

V klubu se vytváří také nová trenérská struktura. Pravou rukou Radima Vlčka u A-týmu žen bude výrazná osobnost českého volejbalu, bývalé úspěšné libero Markéta Chlumská, za svobodna Tomanová.

Markéta Chlumská v dresu Šelem Brno.Zdroj: Viktor Šulc

„Jde o bývalou úspěšnou hráčku, začíná se věnovat trenéřině. Měla by být mou pravou rukou a její práce se bude promítat i do mládeže. Jsem rád, že trenérské posty v klubu obsadí i Aneta Tobiášová či Miroslav Polák. Vše by mělo zkvalitnit cestu holek k A-týmu,“ řekl závěrem Radim Vlček.