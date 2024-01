Už i s americkými posilami odehrají extraligové volejbalistky Přerova v sobotu první domácí utkání roku 2024. Od 19 hodin hostí Ostravu a lákají i hokejové fanoušky, kteří po skončení duelu Chance ligy s Kolínem (od 17 hodin) mohou se vstupenkou z hokeje či permanentkou zadarmo přejít do vedlejší městské sportovní haly na volejbal.

Volejbal Přerov představil americké posily - Melody Paigeovou a Kaitlynn Biassouovou. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Každý bod by byl dobrý. Ostrava je ve Final Four Českého poháru, dokázala teď porazit Prostějov. Je to favorit, my můžeme zkusit překvapit,“ je si vědom trenér zubřic Radim Vlček.

Jeho tým se poprvé bez Chorvatky Kovačičové a Slovenky Vajdové představil v novém roce minulou sobotu na palubovce brněnských Šelem. Přerovanky padly 1:3, odehrály dobrý druhý set, přestože ještě nemohly spoléhat na zbrusu nové zámořské posily.

Američanky Melody Paigeová a Kaitlynn Biassouová již byly s týmem v Brně, měly nafasované nové dresy, avšak kvůli administrativním záležitostem nakonec ještě nemohly nastoupit.

„Mezinárodní federace FIVB nám zavčas nepotvrdila jejich přestupy v systému. Štve mě to, protože pokud my dokážeme mít vše zařízené i v Americe, vše máme zaplacené a jedna federace není de facto schopna udělat jedno kliknutí během tří dnů, zamrzí to,“ přiznal Radim Vlček.

Premiéra obě Američanky tedy čeká v sobotu. Podaří se nové univerzálce a blokařce pozvednout tým a potrápit favorita v tradičně bouřlivé atmosféře přerovské haly?

