Přerov – Sezona se zatím prvoligovým vodním pólistům KVP Přerov nevyvíjí zrovna podle jejich představ, když před sedmým kolem jim patřila poslední šestá příčka.

Vodní pólisté Přerova (v bílém) | Foto: DENÍK/David Klein

V sobotu dopoledne ve svém bazénu přivítali posílený celek Hradce Králové, který byl od úvodních minut herně na výši a zaslouženě si odvezl všechny tři body po jasném vítězství.

KVP Přerov – Slavia Hradec Králové 4:11 (0:4, 1:2, 2:4, 1:1)

Domácí do utkání nastoupili bez tří hráčů. Tím největším oslabením byla absence kapitána Jiřího Otáhala.

První gól přišel ve čtvrté minutě z ruky hradeckého Rezka, který se později stal i nejlepším střelcem utkání se čtyřmi trefami. Domácí nebyli schopni se v úvodu první osmiminutovky prosadit, naopak brankář Ludvík musel tahat ze své sítě ještě další tři míče.

Premiérový gól KVP přišel až ve 12. minutě za stavu 0:5, kdy na sebe Komínek navázal obránce i brankáře a lobem snížil. V poločase svítil na ukazateli stav 1:6.

Slavia měla slušný náskok a po změně stran už vývoj v poklidu kontrolovala. V přerovské brance dostal ve druhé půli příležitost dorostenec Němec.

Hradec byl ovšem stále střelecky aktivní a ve třetí čtvrtině se čtyřikrát prosadil. Za domácí korigovali Holibka a F. Mazánik.

Rozhodnuté utkání přineslo v poslední části po jedné brance na každé straně a Královehradečtí tak odjížděli domů se třemi body a jednoznačným vítězstvím 4:11.

Branky KVP Přerov: Přikryl 1, Holibka 1, Komínek 1, F. Mazánik 1.

Sestava: Ludvík, Němec – Beňa, F. Mazánik, Hrabina, Jurčík, Gazda, Komínek, Holibka, Přikryl, Chromčík.

„Soupeř nastoupil do utkání posílen asi o pět, šest hráčů Steppu Praha. Obraz hry a síla družstva byly jiné, než když jsme hráli u nich, kde jsme vyhráli na penalty. Pokud takhle budou hrát i nadále, tak si myslím, že se porvou o první místo se Strakonicemi,“ znělo po utkání z úst jednoho z nejzkušenějších přerovských hráčů Petra Přikryla.

„Neměli jsme na ně. Je to zkušené družstvo, technicky i plavecky dobře vybavené. Musíme se ještě v mnoha věcech zlepšit, zejména pak ti mladí. Naše hra je letos postavena na základu pěti mladých hráčů, ale ještě to neodpovídá těm parametrům, které by měli mít. Věřím ale, že si sami uvědomí, kde mají mezery. My s nimi pracujeme celý rok, zatím ale neodvádějí to, co by měli,“ pokračoval.

„Letos to už budeme hodně stavět na mladých, budou se střídat i gólmani, ať všichni sbírají zkušenosti, protože jak to tak vypadá, tak se opravdu s Brnem a Olomoucí porveme o to jedno místo v první čtyřce,“ dodal Přikryl.

Další zápasy čekají přerovské vodní pólisty o víkendu 12. – 13. března, kdy poměří síly v bazénech soupeřů, v Praze na Slavii a u mistra ve Strakonicích.