Vodní pólisté vstoupí do ligy. V poháru brali bronz, žáci první místo!

Hurá do bazénu vstříc dalším prvoligovým bojům. Zlatý tým z let 2017 a 2018, vicemistr republiky z roku 2019 KVP Přerov v sobotu vstoupí do dalšího ročníku 1. ligy vodního póla. Formu si Přerované otestovali před startem sezony v poháru, v němž brali bronz. O velký úspěch se však postarali starší žáci KVP.

Vodní pólisté KVP Přerov vstupují do sezony 2022/23. Muži brali bronz v Poháru předsedy ČSVP. | Foto: KVP Přerov