Bez hlavního kouče nastoupí extraligové volejbalistky Přerova do zápasu s lídrem tabulky. Radim Vlček měl pozitivní test na covid-19 a premiéru v nejvyšší soutěži žen si tak v sobotu na palubovce Dukly Liberec odbude Jan Moravčík.

Jan Moravčík | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Těším se, i když je to za špatné situace. Příprava jinak probíhala standardně, pro holky se toho až tolik nemění. Je to zápas, ve kterém můžeme jenom získat. Můžeme do toho jít s čistou hlavou, nejde o důležitý zápas směrem k play-off,“ uvědomuje si Vlčkův asistent.