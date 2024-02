Dočkaly se! Volejbalistky Přerova porazily po necelých osmi letech Olomouc. V sobotu využily marodky a chabé formy vysokoškolaček a z hanácké metropole si po jasné výhře 3:0 odvezly tři body, které je výrazně přiblížily play-off. „Lidi v Přerově si ho zaslouží, jsem rád, že jsme to zvládli,“ řekl trenér zubřic Radim Vlček.

Volejbal: Přerov - Olomouc. Ilustrační foto | Foto: Jan Pořízek

„Historie se neptá, zda Olmík hrál s nahrávačkou nebo bez, máme tři body do tabulky. Nebylo to jednoduché, po delší době máme dvě vítězství za sebou a jdeme si za play-off,“ uvedla kapitánka Přerova Michaela Zatloukalová.

Naposledy 12. března 2016 porazil Přerov v extraligovém utkání žen Olomouc, tehdy to bylo poměrem 3:2. Tři body s vysokoškolačkami zubřice předtím braly dokonce 1. listopadu 2014 po výhře 3:1. Jednoznačně bez ztráty setu přerovské volejbalistky naposledy v nejvyšší soutěži triumfovaly 4. března loňského roku nad ukrajinským Dniprem.

„To už si ani nepamatuji, kdy jsme naposledy vyhráli 3:0. Víme, že domácí mají marodku, ale je to i o připravenosti. Soupeř neměl co ztratit, play-off má zajištěné, mohl do toho jít a klidně nás trápit jako ve třetím setu. Jsem rád, že jsme to zvládli i bez naší nejlepší hráčky,“ zmínil Radim Vlček i fakt, že zdravotní komplikace nepustily do utkání americkou univerzálku Biassouovou.

To byly rány! Americká posila nadchla Přerov: Chci být agresivnější, překvapila

Přerovanky se vrátily do první osmičky tabulky a výrazný krom směrem k play-off budou chtít udělat ve čtvrtek, kdy hostí od 18 hodin poslední Frýdek-Místek. V případě výhry a dalšího trápení Olomouce navíc mohou teoreticky pomýšlet ještě i na sedmou příčku, přestože poslední dva duely odehrají proti dvěma nejlepším celkům soutěže.

VK Šantovka Olomouc UP - Volejbal Přerov 0:3 (-19, -16, -23)

Nejvíce bodů: Chaloupková 14, Artyšuková 13, Fedčuková 9 – Tinklová 13, Hůsková 9, Paigeová 9. Rozhodčí: Novák, Ostřanský. Čas: 85 minut. Diváci: 150.

Olomouc: Chaloupková, Nowaková, Artyšuková, Fedčuková, Nečasová, Šotkovská, libero: Ryšavá. Střídala: Přibylová. Trenér: Drešl.

Přerov: Paigeová, Zatloukalová, Lazárková, Kohoutová, Oborná, Hůsková, libero: Kulová. Střídaly: Tinklová, Martincová, Oujezdská, McClellanová. Trenér: Vlček.