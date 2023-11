Neskutečný zápas mají za sebou extraligové volejbalistky Přerova. Po spekulacích o konci trenéra Vlčka či radikální změně uvnitř hráčského kádru se zubřice vydaly na dalekou cestu do Liberce. Na palubovce jednoho z adeptů na titul předvedly nejlepší výkon sezony a odvezly si všechny body za výhru 3:1!

Volejbalistky Přerova (v modrém) proti VK Dukla Liberec. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

A domů se přitom mohly vracet o dost dříve. Ve třetím setu za stavu 0:2 promarnily pět mečbolů. I když po tom druhém za stavu 22:24 už se celý tým radoval z šokujícího triumfu 3:0. Teč blokujících hráček po útoku Kovačičové z pipu však sudí neviděl.

„Pan rozhodčí byl proti,“ pokrčil rameny přerovský trenér Radim Vlček.

Tlak je enormní, přiznává kouč zubřic Vlček a řeší i odstoupení

Přerovanky i kvůli tomuto momentu třetí sadu ztratily a začalo to zavánět obratem favorita. Jenže jako by do Liberce přijel jiný přerovský tým. Zubřice tentokrát zvládly (i když s odřenýma ušima) i koncovky a ve čtvrtém setu proměnily třetí z dalších čtyř vypracovaných mečbolů.

„Jsem rád, že to tým ustál, protože proměněný mečbol ve třetím setu byl evidentní. Po těch zklamáních přichází velká spokojenost. Tohle jsme si dnes zasloužili. Tentokrát Liberec musel v koncovkách dotahovat a naštěstí třikrát nedotáhl,“ řekl Vlček.

Ten v nedávném rozhovoru pro Deník mluvil mimo jiné o tom, že tématem k diskuzi s vedením bylo i jeho odvolání z pozice hlavního trenéra.

„Pokud i tohle zafungovalo, tak jsem rád, jestli třeba holky hrály i za mě. Hlavně ale musí bojovat za sebe a za Přerov. Ukázalo se ale, že nastolená cesta není špatná,“ zmínil Vlček.

„Pochvala pro tým, plnili jsme výborně to, co jsme si řekli v obraně, nějaké nedostatky tam byly, ale ty dejme stranou, měli bychom si tohle vítězství užít,“ dodal kouč.

Zubřice připravily Liberci teprve druhou porážku v sezoně, a tak v sobotu bylo co slavit. „V mikrobuse po cestě zpátky panuje dobrá nálada, je to dlouhá cesta. Vozit body z Liberce na Moravu byla zvyklá jen Kačka Kohoutová, která za Duklu předešlých pět let hrála,“ připomněl Radim Vlček.

Přerovanky se rázem odpoutaly od posledního místa v tabulce, jsou deváté a na osmou Olomouc i sedmý Šternberk ztrácejí jen bod.

V sobotu 2. prosince navíc při oslavách stoletého výročí volejbalu v Přerově přivítají právě Olomouc. Po utkání, které startuje už v 16 hodin, se uskuteční v městské sportovní hale večerní zábava s kapelou Los Playboys.

VK Dukla Liberec – Volejbal Přerov 1:3 (-20, -23, 26, -23)

Nejvíce bodů: N. Kvapilová 19, Šulcová 10, K. Kvapilová 7 – Vajdová 18, Kovačič 17, Kohoutová 16. Rozhodčí: Slezák, Ištvanech. Diváci: 287

Liberec: Pragerová, Šulcová, K. Kvapilová, Fixová, Frankevych, Vyklická, libero Kolářová. Střídaly: Dvořáková, Silva de Mello, Formánková, N. Kvapilová, Robins-Hardy. Trenér: Gálík.

Přerov: Hůsková, McClellanová, Tinklová, Vajdová, Kohoutová, Kovačičová, libero Kulová. Střídaly: Oujezdská, Lazárková, Martincová. Trenér: Vlček.