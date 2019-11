Mladý olomoucký silák Přemysl Skoták se stal vicemistrem světa federace GPC v silovém trojboji. Stříbrnou medaili vybojoval na šampionátu na Slovensku, kde byl v juniorské kategorii nad jeho síly pouze krajan Matěj Syrovátka.

Přemysl Skoták vybojoval stříbro na MS v silovém trojboji. | Foto: archiv Přemysla Skotáka

Přemysl Skoták vyrazil do Nových Zámků s cílem umístit se v juniorské kategorii do 100 kg na stupních vítězů. To se mu povedlo a český reprezentant přivez z mistrovství světa v silovém trojboji stříbro.