Rozhodla o tom překvapivě vysoká výhra domácích Mamutů 35:0 nad pražskými Black Panthers, jejichž elitní tým působí v rakouské AFL.

„Hlavně cítím hrdost na celý tým. Na práci kluků celou sezonu. Je to euforie,“ zářil radostí hlavní kouč Přerova Jiří Láznička.

Finále 2. ligy na zaplněném stadionu Spartaku Přerov mělo nečekaně jednoznačný průběh. Vždyť v generálce na vrchol sezony Mammoths doma s Pantery padli 9:10.

Mamuty tentokrát v úvodu nakopl výborný interception, po kterém uplynula krátká chvíle a Michal Bock si doběhl pro první touchdown utkání. Ten povedeným kopem potvrdil Jaroslav Ulica.

Další body zařídil parádním pasem quaterback Stoklásek a úspěšný příjemce David Holub. Kicker Ulica nezaváhal ani podruhé.

Hlavně jeden z lídrů přerovské ofenzivy Michal Bock byl v první čtvrtině k nezastavení. Panteři si s ním nevěděli rady, když zvyšoval už na propastných 20:0. Tento touchdown navíc dvoubodovým během potvrdil Stoklásek a Přerov Pražany hned v úvodním dějství polil ledovou sprchou, ze které už se Black Panthers nevzpamatovali.

„Nečekané to je, částečně i zvláštní. Nemyslím si, že by nás soupeř podcenil. Makali jsme celý týden, druhá věc je, že si nejsem jistý, kolik měl dnes soupeř s sebou dobrých hráčů. To nemůžu posoudit,“ zmínil Jiří Láznička.

Pravdou je, že nejúspěšnější tým české historie v neděli vyslal to nejlepší, co má, do Vídně na semifinále rakouské AFL. Nenastoupili ani někteří borci na hraně „áčka“ a druholigového kádru, kteří normálně v české soutěži působí.

„Máme soupisku omezenou, protože nám pomáhali celou sezonu kluci, kteří jsou na pomezí sestavy v rakouské lize. Dostávají tady nějakou herní zkušenost. Ti teď nemohli nastoupit, měli jsme tady 28 hráčů,“ vysvětloval Marek Miláček, jeden z koučů Black Panthers.

PANTHERS ODEŠLI PSYCHICKY

Válcování soupeře nicméně pokračovalo i ve druhé čtvrtině, kdy se svým příspěvkem přispěchali i Kolovrátník a Hejč. Přerov vyhrál první poločas a nakonec i celý zápas vysoko 35:0.

„My jsme bohužel nehráli to, co celý rok. Kluci to trošku neunesli psychicky. Gratulace Přerovu za jeho výkon, který předváděl celou sezonu. Já můžu našim klukům poděkovat za to, že dřeli. Krok nahoru musíme udělat příští rok,“ pokrčil rameny pražský Marek Miláček.

Mamuti se naopak radují z historického postupu do Paddock ligy. Nejvyšší českou soutěž si zahrají proti elitním týmům, jako jsou Ostrava Steelers, Prague Lions, Vysočina Gladiators nebo brněnští Sígrs či Alligators.

„Budeme hrát ten nejlepší fotbal proti nejlepším týmům v České republice. Takže to teď trošku oslavíme, dáme si to v hlavě dohromady a musíme se připravit na další rok,“ má jasno linebacker Lubomír Dohnal, který dostal cenu pro nejužitečnějšího hráče finále.

„Není to o tom, že bych byl nějak lepší. Kluci udělali hlavní práci, já jsem to jen přišel poskládat,“ usmíval se Dohnal.

Také on už se se spoluhráči těší na příští ročník Mamutů mezi elitou. Velká obměna kádru kvůli postupu v plánu není. „Chceme převážně sázet na kluky, kteří si to vybojovali. Tým chceme udržet, jen zvýšit intenzitu tréninků a podobně,“ prozradil hlavní kouč Láznička.

„Víme, že to tam bude tvrdší, těžší, ale posun tam musí být, pokud nechceme válcovat takhle druhou ligu. Jediné, co musíme, je máknout a mít respekt,“ uzavřel trenér.

Přerov Mammoths – Prague Black Panthers 35:0 (22:0, 13:0, 0:0, 0:0)

Body: Bock 12, Holub 6, Kolovrátník 6, Hejč 6, Ulica 3, Stoklásek 2. Diváci: 1030.