„Aby to nebylo horší. Potýkáme se jako v hodně sportech s nedostatkem členů, ale také s nedostatkem trenérů. Je to obecný problém,“ dobře ví Pavel Vychodil.

„Když se ale podívám na Otevírání Bečvy, tradici, kterou jsme chtěli obnovit, přišlo relativně dost lidí. Pevně věřím, že klubová činnost u vody bude přetrvávat,“ pokračuje.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Na akci nechyběla momentálně jedna z největších přerovských nadějí. Junior Jan Příkopa, který nebude o tomto víkendu chybět na kontrolních závodech v Račicích, kam se sjíždí potenciální čeští reprezentanti.

„Podle toho, jaké místo zajede, bude se ucházet o místo v posádkách. Je to naše žhavá juniorská reprezentační naděje, je mu osmnáct let,“ říká Pavel Vychodil.

„Jsou to pro mě stěžejní závody. Pokud se to podaří, v což pevně věřím, bude následovat regata v Mnichově a mistrovství Evropy v Polsku. Těším se taky na juniorskou regatu do Brna a mistrovství republiky. Vypadá to, že tento rok pro mě bude nejvíc vydařený,“ věří Jan Příkopa.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Ti nejlepší přerovští mládežničtí veslaři často míří na vysoké školy a do velkých českých klubů. Může to pro VK Přerov představovat i problém?

„Je potřeba, aby se sportovci měli kam vracet. To je další problém, lidé nám odejdou na vysoké školy a pak se nevrátí, což je škoda. Máme v Přerově spoustu sportů, které nejsou tolik běžné. A ty potřebují navrátilce, aby pokračovali v tradici,“ věří Pavel Vychodil.