Losované posádky čtyřveslic, ve finálové jízdě tradiční sprcha z mostu u loděnice. Letošní „Žabáky“ ovládli Mariana Přikrylová, Martin Gajdušek, Petr Nebl a Jiří Cirbus, i když o vítěze šlo tentokrát ještě o něco méně než kdy předtím. To hlavní se dělo v průběhu celého slavnostního dne.

Po křtu nových lodí se dostalo také na knihu Historie veslování v Přerově. „Jde o soubor všech událostí od samotných začátků s fotografiemi. Existuje řada brožur, kde byla historie klubu popisována, tohle je ale první kniha jako taková,“ řekl předseda Veslařského klubu Přerov Jan Sláma. „Shromáždili jsme fotografie z našich archivů, věnovala se tomu převážně paní Jarka Vrbová. Soubory seřadila, je to hlavně její práce, ale přispěli i ostatní členové z různých období, kdy se v Přerově veslovalo,“ dodal.

A co předseda popřál klubu do dalších devadesáti let působení na veslařské mapě?

„Aby tady zůstali starší členové, kteří by klubu pomohli v roli trenérů, organizátorů nebo členů výboru. My už pomaličku dožíváme. Taky bych chtěl, aby přišlo hodně mládeže, protože covid s námi hodně zamával, naše řady prořídly a začínáme z bodu nula,“ uzavřel Jan Sláma.

