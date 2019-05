Nechyběl ani Veslařský klub Přerov, nejlépe si vedli dorostenci Tomáš Gajdušek s Martinem Sedlákem, kteří vyhráli všechny své závody, ovládli sobotní rozjížďky i nedělní finále, a to jak na dvojce bez kormidelníka, tak na nepárové čtyřce bez kormidelníka, kterou jezdí společně s olomouckými závodníky Michalem Grivalským a Petrem Čížkem.

Velmi pěkně zajel junior Filip Rákos. Protože v Přerově zůstal v kategorii sám a stejný osud potkal i olomouckého Václava Chaloupku, tak spolu usedli do dvojskifu a spolu s dvěma otrokovickými závodníky i do párové čtyřky. V obou disciplínách se z rozjížděk dostali do šestičlenného finále, na dvojskifu dojeli sice šestí, zato na párovce vybojovali skvělé druhé místo.

Nejpočetnější přerovskou kategorií jsou juniorky – aby spolu mohly jezdit, jsou mezi nimi i dorostenky. Děvčata se nejlépe předvedla na nepárové čtyřce bez kormidelnice, kde přerovská loď v přímém finále dojela na druhém místě.

Veslařské závody jsou v plném proudu, o tomto víkendu se bude závodit v Hodoníně, další víkend následuje mistrovství Moravy v Brně a hned potom nejslavnější český veslařský závod – Pražské primátorky.