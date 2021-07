Atmosféra závodu je přátelská, ale v dráze se zápasí o každý metr a rozdíly mezi pozicemi v cíli jsou často velice těsně. Mistrovství se zúčastnili veslaři nejen z Česka ale i z Polska, Rakouska a Chorvatska. Konkurence byla tedy značná, ale přesto přerovští veslaři srdnatě bojovali a získaly celkem 5 zlatých, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili.

Posádka ve složení Ivan Pavel a Jan Bartošek získala zlatou medaili v kategorii H (veslaři 70 až 74 let) na dvojce bez kormidelníka. Petr Gerhát si dojel pro bronzovou medaili v kategorii D (veslaři 50 až 54 let) na skifu. Dalším úspěchem Petra Gerháta byla také stříbrná medaile ve dvojskifu ve společenství s Neratovicemi v kategorii F (60 až 64 let).

Čtyřka s kormidelníkem ve složení Ivan Pavel, Jan Bartošek, Ivan Dorazil, Jan Sláma s kormidelnicí Evou Dvořák Tomaštíkovou si dojela pro zlatou medaili v kategorii H (veslaři 70 až 74 let). Dalším úspěchem bylo vítězství v kategorii F (veslaři 60 až 64 let) na párové čtyřce pro Marii Macháňovou, která závodila v posádce ve společenství s dalšími třemi kluby.

Ve smíšeném dvojskifu slavil klub hned dva úspěchy. Marie Macháňová si dojela s Jiřím Ertlem z Lodních sportů Brno pro vítězství v kategorii F (veslaři 60 až 64 let). Druhou zlatou medaili vybojovala Marcela Zajícová s Janem Bartoškem v kategorii G (veslaři 65 až 70 let).

Největší gratulace patří Janu Bartoškovi, který ve svých téměř osmdesáti letech zazářil v dráze třemi medailemi. Jak dokazují proběhlé závody, veslování je sport a parta na celý život.

Autor: Pavel Vychodil