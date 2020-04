Šestinásobní dorostenečtí veslařští mistři republiky z loňského roku Martin Sedlák a Tomáš Gajdušek někdy v půlce března naložili do aut trenažéry. Přípravu pak trávili v nejistotě doma podle individuálního plánu.

„Je to jiné hlavně v technice. Na vodě je to vratší, na trenažéru víc o síle,“ popsal Martin Sedlák netradiční jarní týdny.

„Jeli jsme vlastně dvoufázově. Kdyby byla škoda, tak si to nemůžeme dovolit, maximálně před závody. Tohle je pro nás určitě lepší,“ našel pozitiva Tomáš Gajdušek.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze 7. dubna úspěšné přerovské dvojce bez kormidelníka umožnilo vrátit se na vodu. Také pro veslaře ale pochopitelně platí přísná hygienická pravidla.

„Můžeme na vodu jen po dvou. Trénuje se jen od dorostu v omezených skupinách,“ nastínil Martin Sedlák.

Tvrdší přípravu oba přerovští borci nicméně budou moci využít na vodě až v červnu. V původním termínu už přišli o mistrovství republiky na dlouhé dráze či kontrolní závody.

„Chtěli jsme to vyhrát, porvat se o první místa. Je to pro nás škoda. Naštěstí jsou dlouhá trať a kontrolní závody předběžně přesunuty na červen. Uvidíme, co tam převedeme,“ vyhlíží Tomáš Gajdušek.

Úplně bez možnosti porovnání sil s konkurencí ale veslaři nejsou. Závody na trenažérech jsou mimo sezonu na vodě běžnou věcí. Nyní se jejich pořádání nabízí. Tedy alespoň on-line přes internet.

„Jede se čtyřminutovka na maximum. Výsledný čas se pošle, srovná s ostatními a podle toho se to vyhodnotí,“ vysvětlil Tomáš Gajdušek, který výjimečně na trenažéru nemá ty nejvyšší ambice.

„Věřím spíš Martinovi, s mou postavou to tam moc nejede. Já se spíš těším na sezonu na vodě,“ usmál se Gajdušek.

Vrcholem by pro oba reprezentanty mělo být juniorské mistrovství Evropy v Bělehradě. To se má uskutečnit v novém termínu 26. a 27. září a Přerované nechtějí jet domů s prázdnou.