Závodu se zúčastnil také přerovský dorostenec Jan Příkopa a v obou závodech dojel shodně na 7. místě. Na trenažéru zajel přesně stoprocentní normu a v součtu hodnocených procent by se Honza měl mezi pět nejlepších a tím i do SCM dostat.

O stejném víkendu se konal v Uherském Hradišti dvojzávod, na základě kterého se zařazují dorostenci a junioři do Sportovního centra mládeže. V sobotu se jel dvoukilometrový závod na trenažéru a v neděli šestikilometrový závod na vodě na individuálních skifech.

Kluci si chtěli spravit chuť po ne příliš povedeném mistrovství světa. Na „Evropě“ se jim dařilo podstatně lépe, když z druhého místa v sobotní rozjížďce postoupili přímo do šestičlenného finále.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.