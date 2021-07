Veslař Šišma má další titul mistra světa! Teď cílí na olympiádu

/VIDEO/ Je na cestě za olympijským snem. Po loňském titulu mistra Evropy do 23 let dovezl člen reprezentační párové čtyřky Tomáš Šišma do Přerova další zlatou medaili. V Račicích vybojoval ve stejné věkové kategorii titul mistra světa a navázal tak na juniorské světové prvenství z roku 2018!

Tomáš Šišma, reprezentant ČR | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Tato medaile už je kousek od dospělé kategorie, opět o něco cennější. Chtěl bych do sbírky přidat další medaili z dospělé akce,“ má jasno odchovanec Veslařského klubu Přerov, který už letos závodí za pražskou Duklu. Ze stejného klubu je také další stabilní člen úspěšné posádky Filip Zima. Oproti zlatému evropskému šampionátu s touto dvojicí usedli do párové čtyřky také Dalibor Neděla z Břeclavi a Daniel Nosek ze Slavie Praha. „Nyní se to vybíralo podle dlouhodobých soustředění, kam jezdi širší reprezentační tým. Pak došlo na výběr našeho reprezentačního trenéra Jana Navrátila,“ popsal Tomáš Šišma. Čeští mladíci potvrdili pozici velkých nadějí do budoucna a jednoho z favoritů závodů v Račicích. Ve finále o svém triumfu rozhodli v prostředním kilometru. „Plán byl co nejlépe odstartovat, věděli jsme, že jsou tam čtyři rychlé lodě. A právě start byl pomalejší, než jsme čekali. Následně v dráze jsme si ale vybudovali velký náskok, který se nám podařilo udržet do závěrečného sprintu,“ popsal Šišma. Česká posádka zvítězila s více než vteřinovým náskokem. „V posledních dvě stě padesáti metrech se na nás dotírali Italové, což se dalo očekávat. Naštěstí jsme měli tak velký náskok, že se nám to podařilo udržet a ještě jsme je odrazili,“ pochvaloval si Tomáš Šišma. Zdroj: Youtube Cíl: Paříž Ten společně s Filipem Zimou, Janem Potůčkem a Janem Fleissnerem na párové čtyřce neúspěšně bojoval v květnu o letenku do Tokia. Za tři roky by ale vše mohlo být jinak. „Naším cílem do budoucna je olympiáda v Paříži. Tam doufám, že by se nám mělo podařit kvalifikovat,“ věří bývalý student Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. A jak vidí šance české veslařské výpravy na olympiádě v Tokiu? „Určitě v medaili věříme. Doufám, že se to povede u ženského dvojskifu. Uvidíme, co předvede Jan Flaissner na skifu. Ten byl jako náhradník za Ondru Synka a bude mít zajímavou výchozí pozici,“ uzavřel Tomáš Šišma. Udírna, pivečko i smeče. Podívejte se na nohejbal ve Věžkách Přečíst článek ›

