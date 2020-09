Veslař Šišma přivezl z Německa další evropské zlato

První zářijový víkend se zraky fanoušků veslování (a nejen přerovských) upřely do německého Duisburgu, kde se konalo mistrovství Evropy ve veslování do 23 let. Pro Přerov bylo zajímavé účastí vynikajícího Tomáše Šišmy, jednoho z výrazných talentů českého veslování. Ten k řece Bečvě přivezl zlatou medaili z párové čtyřky.

Tomáš Šišma (druhý zprava) | Foto: Veslařský klub Přerov