Velodrom bude hostit dráhařská esa

Bude nebo nebude? Tahle otázka se od jara honila hlavou všem, kteří mají co do činění s cyklistickou Grand Prix Prostějov – Memoriálem Otmara Malečka. Prestižní podnik, na kterém se tradičně dvacet let představují olympijští medailisté a světoví šampioni ohrožovala koronavirová pandemie. Nakonec se závody uskuteční a veřejnost se má opět na co těšit.

Prostějovský velodrom bude hostit opět GP a Memoriál Otmara Malečka | Foto: Jan Brychta/Světcyklistiky.cz

Těžké rozhodování v nejistotě. "Letošní rok je zkrátka takový jaký je. Měli jsme velké obavy, že budeme muset Malečka uspořádat v nějakém komorním módu. Nevěděli jsme, jestli budou mít vůbec zahraniční závodníci odvahu přijet. Musím říci, že se obavy ukázaly jako liché. Máme přihlášené závodníky z patnácti států," informuje ředitel závodu Michal Mráček a doplňuje: "Mezi přihlášenými jsou tradiční velmoci jako Polsko, Německo nebo Francie. Máme ale i vytrvalkyni z Laosu a závodníka z Alžíru." Město je na cyklisty hrdé. "Já jsem především rád, že se Memoriál přes všechny současné problémy opět uskuteční. Spousta akcí byla odvolána nebo zrušena, ale Maleček se v Prostějově pojede. Lidem, kteří se o to zasadili patří velký dík," chválí organizátory prostějovský primátor František Jura. Letošní cyklistický svátek se rozrostl prakticky na celý týden. Již v úterý 25. srpna odstartuje dvoudenní mezinárodní dráhový mítink Velká cena Olomouckého kraje, na který pak od pátku 28. srpna volně naváže tradiční zlatý hřeb léta Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka. Prostějovská Sára Bejlek přivezla z Pardubic senzační titul Přečíst článek › Na startu se tak opět sejde kompletní domácí špička jak ve sprintu, tak vytrvalostních disciplínách a ze zahraničních reprezentantů budou na startu medailisté z mistrovství Evropy a světa. Diváci se tak mohou těšit například na domácího závodníka Daniela Babora, Tomáše Bábka z Dukly Brno, nebo třeba světového medailistu Andrease Grafa nebo Wojciecha Pszczolarskeho z Polska. Mezi ženami nebude chybět juniorská mistryně světa Sára Kaňkovská z Dukly Brno, nejúspěšnější česká dráhařka Jarmila Machačová, nebo držitelka cenného kovu ze světového šampionátu Daria Pikulik z Polska. „Při pohledu na startovní listinu se může zdát, že nestartují tak velká jména jako třeba v loňském roce, kdy každý sbíral body pro nominaci na Olympijské hry. Přijede hlavně mladá krev silných dráhových federací a já si myslím, že to na sportovní stránce závodu může ještě přidat. Závodů je málo, všichni se budou rvát o každý metr, očekáváme, že divácky bude tento ročník velmi zajímavý,“ dodává závěrem ředitel Mráček. Česká cyklistická tour zavítala do Prostějova. Podívejte se na ten "cvrkot" Přečíst článek › Program GP ČSC VC Olomouckého kraje bude zahájen v úterý 10:30 omniem, o den později vyvrcholí madisonem elitní kategorie mužů. Memoriál Otmara Malečka bude zahájen v pátek také po půl jedenácté a tradičně ho uzavře sobotní madison, který se většinou dojíždí už za umělého osvětlení, což závodu přidává na atraktivitě. Tradicí je také skutečnost, že díky spolupráci s Kateřinou Malečkovou bude výtěžek z dobrovolného vstupného a tomboly věnován Onkologickému oddělení FN Olomouc

Autor: Zdeněk Vysloužil