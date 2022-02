„Tohle jsme ještě letos nezažili. Fandilo se od první minuty. Dodávalo nám to další energii a i díky tomu jsme zvítězili,“ pochvaloval si kouč Přerova Petr Malina.

Doslova raketový start domácích jako by zařídila právě výborná kulisa. Než se Šumperk rozkoukal, prohrával po čtyřech minutách 0:3.

„Přerov měl výborný start. Měl tam dobré odrazy, byl schopný pohotově zakončit. My jsme tou dobou ještě byli v šatně,“ přiznal hostující útočník Jiří Trávníček.

„Neskutečná atmosféra. Poprvé v sezoně přišlo tolik lidí a hrozně to pomohlo. Kluci moc chtěli. V Šumperku jsme měli hrozný problém dávat góly, tak jsme si řekli, že budeme klidně střílet z dálky a spadne to tam. To se stalo v úvodu,“ doplnil Petr Malina.

Jenže před koncem první třetiny přišel přerovský výpadek. Hosté dvěma góly snížili na 3:2 a v prostředním dějství dokonce otočili skóre ve svůj prospěch.

„Přestali jsme hrát to, co jsme si řekli. Na půlce hřiště jsme vymýšleli nějaké jiné kombinace. Šumperk byl víc na míčku a povedlo se mu tam vsítit nějaké góly. Je to zkušený tým,“ uznal domácí kouč.

Ještě před druhou sirénou se ale skvěle trefil Lukáš Raška a vyrovnal na 4:4.

Nemilosrdný závěr

Chleba se lámal v nervózní třetí třetině. V té se nikdo s nikým nemazlil, což platilo také o rozhodčích, kteří ve třetí části rozdali celkem šest trestů včetně jednoho pětiminutového pro domácího Matěje Ševčíka.

„Jenom řeknu, že nikdo moc nevěděl, co je a není faul. V prvních čtyřiceti minutách jsme se cítili poškození my. Souhlasím se Šumperákama, že ve třetí třetině byli vylučovaní za věci, které v tak napjatém zápase byly moc,“ myslí si Petr Malina.

Byli to totiž Šumperští, kdo šel do tří a Michal Bělaška dvojnásobnou přesilovku využil. Asper se snažil ve skvělé atmosféře vyrovnat, brankář Faltus však neinkasoval ani v oslabení.

Zdroj: Ivan Němeček

Rozhodnout tak mohli z protiútoku domácí. Kamler si přihrávku Přerovanů sám srazil do brány a minutu před koncem bylo rozhodnuto – 6:4.

„Rozhodlo to, že jsme na nohách byli lepší a hráli na tři pětky. Jsme mladý tým a podle mě jsme soupeře uběhali. Možná i z toho vyplynulo více faulů na straně Šumperka,“ doplnil Malina.

Jeho tým se tak díky cennému triumfu přehoupl do první trojky divize E zaručující boje o postup do Národní ligy. Navíc má na soupeře před sebou, Šumperk a Třinec, zápas k dobru. Pomýšlet klidně může i na prvenství.

„Hrozně důležité vítězství. Je to pro nás takový mečbol navíc. Před sezonou jsme chtěli bojovat o postup a hrát přesně takové zápasy. Teď jsme na takové pozici, že jednoznačně chceme do play-up,“ nastínil Petr Malina.

Šumperk po parádní sérii čtrnácti výher v řadě padl. Více ho však mrzí fakt, že by se mohlo jednat o komplikaci v jízdě za postupovými boji.

„Věděli jsme, že kdybychom dnes uhráli tři body, tak jsme hodně blízko play-up. Po téhle prohře nás čeká sakra těžká práce, abychom potvrdili, že tam patříme,“ řekl Jiří Trávníček.

„Máme za sebou dva zápasy v krátkém sledu, to, že jednou vyhrál Přerov a jednou my, je naprosto spravedlivé. Domácí hráli dobrý, bojovný a srdnatý florbal. Tři body jdou dnes zaslouženě na jejich konto,“ dodal autor jedné asistence.

FBC MSEM Přerov – Asper Šumperk 6:4 (3:2, 1:2, 2:0)

Branky: 3. Kavka, 4. Kubalík, 5. Gavaller, 36. Raška, 47. Bělaška, 60. vlastní Kamler – 19. Mannl, 20. Zapletal, 22. Venouš, 26. Šíma. Rozhodčí: Kosek, Pavlovský. Vyloučení: 1:7 + M. Ševčík (PRE) 5 min. a Kováč (ŠUM) OS. Využití: 2:0. Diváci: 172.