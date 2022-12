„Spoustu Vánoc i Silvestrů jsem trávil v posilovně do pozdních nočních hodin. Pro lidi to může znít netradičně. Zvedáním je poznamenaný celý můj život,“ vysvětluje bývalý nejsilnější muž světa do 105 kilogramů s úsměvem.

Pohoštění v gymu

„Není pro mě neobvyklé, že na Vánoce a Silvestra se jde do gymu. Letos budeme také slavit v posilovně hromadným tréninkem, následovat bude pohoštění a oslava příchodu nového roku,“ prozradil 33letý strongman.

Do Přerova, odkud pochází, se během Vánoc nechystá. „Silvestra budeme trávit v Čáslavi, Vánoce v Praze. S rodinou, dcerkou. Budeme péct cukroví a užívat rodinnou pohodu,“ těší se populární silák, kterému se před třemi lety měsíc před Vánoci narodila dcera Olivia. „Na materiální věci nejsem, to byl pro mě ten nejkrásnější dárek,“ usmál se Jirka.

Jiří Tkadlčík na tréninku s dcerou.Zdroj: Archiv J. Tkadlčíka

A co by si přál pod stromeček letos? „Pevné zdraví, abych mohl dělat to, co mám rád a co mě baví. Když se vydělají nějaké peníze, které zase můžu vrazit do sportu a rozvíjet jej, bude to jen bonus,“ má jasno.

Letos bez vítězství

Jiří Tkladčík je zvyklý z minulých let sbírat nejvyšší umístění z mistrovství světa, Evropy a těch nejprestižnějších závodů kategorie do 105 kilogramů. Z tohoto pohledu má za sebou divoký rok.

„Myslel jsem, že už nebudu závodit vůbec, půl roku jsem se ještě zotavoval po zranění páteře,“ připomněl.

Nakonec se „Český lev“ postavil na start jedenácti závodů. Byl třetí na mistrovství Evropy Arnold Classic ve Španělsku, druhé místo si odnesl mimo jiné z domácí World Grand Prix v Litovli. Na výhru ale po velkém návratu letos čekal marně. I když ne tak docela.

„Nejvíc se se asi povedl zisk titulů mistrů světa z týmového šampionátu v Německu, Česká republika poprvé získala zlato,“ vyzdvihl Jiří Tkadlčík, který na mistrovství světa čtyřiceti nejsilnějších mužů do 105 kilogramů letos skončil „až“ osmnáctý.

I tak je comeback, kterým si letos prošel, obdivuhodný. „Cítím se opotřebovaně, ale ne blbě. Musím být hodně chytrý a přemýšlet nad tím, kdy a jak budu trénovat a závodit. Potřebuji už víc volna, je to komplikovanější,“ popisuje svůj aktuální zdravotní stav.

Příští rok? "Exotika" čeká

Co tedy čekat od roku 2023, kdy se Jirka dočká 34. narozenin? „Ještě popravdě nevím. Určitě tam budou nějaké větší závody a rád bych konečně nějaký z nich vyhrál. Závodit bych měl i v exotických lokalitách jako jsou Grónsko nebo Nový Zéland. Na to se moc těším,“ prozradil Tkadlčík.

Závěrem došlo i na přání pro čtenáře Deníku. „Čtenářům bych chtěl popřát šťastné Vánoce. Ať se vám daří, na co sáhnete,“ zakončil Jiří Tkadlčík.

